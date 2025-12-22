Martin ten Hove kijkt enorm uit naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de trainer van Team IKO-X2O met Joy Beune en Sebas Diniz twee goede kanshebbers heeft om olympische tickets binnen te halen. Maar hij heeft nog meer 'ijzers in het vuur'.

"Iedereen is de laatste weken aantoonbaar beter aan het worden", zegt een trotse Ten Hove bij Sportnieuws.nl over de schaatsers van Team IKO. "We zijn nu gas terug aan het nemen, dan zie je dat iedereen sneller begint te schaatsen op het ijs. De vorm komt eraan."

Er is sprake van enige spanning binnen het team, maar volgens Ten Hove valt het nog alles mee. "Ik denk dat het straks nog wat spannender wordt als het wedstrijddag één is."

Buitenlandse inbreng

Team IKO heeft met Bart Swings (België) en Marten Liiv (Estland) twee schaatsers in de ploeg die zich al hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van Milaan, in februari 2026. Zij zijn er dus ook niet bij op het OKT. "Zij zijn bewust tot nu gebleven, zodat we nog konden trainen met elkaar. Ze gaan nu naar de zon; die kunnen tijdens het OKT toch niet zoveel hier. Daar kunnen ze nog een mooi blok fietsen."

Joy Beune

De eerdergenoemde Beune is één van de grote favorieten op het OKT. Door de goede resultaten op de World Cup kon ze zelfs de wedstrijd in het Noorse Hamar overslaan. "We hebben een goed blok getraind, zodat we daarna op tijd gas terug konden nemen. In de zomer hebben we al gezegd: in de meest ideale route wip je Hamar eruit. Je moet toch weer het vliegtuig in, vliegtuig uit. Uiteindelijk is het doel een goed OKT rijden en in het tweede deel van het seizoen moet je ook weer goed - of nog een stukje beter - zijn in Milaan. Daarvoor was dat trainingsblok enorm belangrijk."

Sebas Diniz

Topsprinter Diniz ging juist wél naar Noorwegen voor de vierde wereldbeker van het seizoen. "Sebas gaat goed. Met hem zijn we bewust wel naar Hamar geweest, om wedstrijdritme te blijven pakken. Je kan zien dat hij door de World Cups heen steeds een stukje beter is geworden."

Diniz is specialist op de 500 meter, waar hij de gevaarlijkste Nederlander is ná Jenning de Boo. Maar de nummer twee op die afstand bij de ingewikkelde matrix staat vrij laag, waardoor diegene afhankelijk is van de resultaten op andere onderdelen. Ten Hove heeft de oplossing: "Het blijft ingewikkeld. Het is heel moeilijk te voorspellen, er zijn ook altijd verrassingen, ook op een OKT. Je weet niet hoeveel dubbelingen er gaan zijn, of er veel sporters zijn die veel afstanden gaan rijden. Als je zeker wil zijn, moet je de 500 gewoon winnen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.