Femke Kok pakte op sublieme wijze de gouden medaille op de 500 meter. De Friezin werd daarmee de opvolger van Erin Jackson die in Peking nog de beste was. De Amerikaanse sprintster komt daags na afloop van de race met lovende woorden voor haar opvolgster.

Femke Kok reed zondag in een direct duel met Erin Jackson naar een nieuw olympisch record én de gouden plak op de kortste schaatsafstand. In Peking was de Amerikaanse nog de snelste, en schreef ze geschiedenis als eerste vrouw van kleur die een olympische titel veroverde. Maar vier jaar later liet Kok helemaal niks heel van haar tegenstander.

'Hoog niveau'

Maandagmiddag komt de 33-jarige Amerikaanse met een uitgebreide reflectie op Instagram. Vooral opvolger Kok kan op lovende woorden rekenen. "Enorm veel respect voor Femke Kok, die de lat de afgelopen jaren zo hoog heeft gelegd", zo schrijft Jackson op haar eigen sociale kanalen. "Het nastreven van jouw niveau maakt ons allemaal beter."

Jackson zelf stelde ietwat teleur met de vijfde plaats op de 500 meter. De atlete uit Florida eindigde op slechts vijf honderdsten van de bronzen medaille van Miho Takagi, maar was zelf niet helemaal tevreden. "Ik voelde me geweldig bij de start en reed mijn snelste openingstijd ooit", zo analyseert ze zelf haar race. "Maar op het rechte stuk lukte het me niet. Op dit niveau moet je perfect zijn en dat was ik niet."

'Meedogenloos'

"Maar zo is schaatsen nou eenmaal", zo vervolgt Jackson. "Het is een sport van honderdsten van een seconde. De sport kan soms erg meedogenloos zijn." Met een zesde plek op de 1000 meter en dus de vijfde op de 500 meter zit het schaatstoernooi er voor Jackson inmiddels op.

"De uitdagingen binnen het schaatsen zijn juist een belangrijk onderdeel van waarom ik er zo veel van houd", vertelt de Amerikaanse atlete daarover. "Ik ben trots op hoe ver ik al ben gekomen en ik ben nog steeds hongerig naar wat de toekomst brengt."

Toekomst

De toekomst van Jackson zal met haar 33 jaar waarschijnlijk niet heel lang meer duren. Toch geniet ze nog altijd van het beoefenen van schaatsen. Daardoor sluit ze een nieuwe olympische cyclus niet uit. "Ik heb het idee dat ik nooit alleen aan de startlijn sta", aldus een blije Amerikaanse. "Nu is het tijd om de rest van de Amerikaanse ploeg aan te moedigen. En dan wie weet. Misschien nog vier jaar?", zo besluit Jackson.