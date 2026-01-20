De Nederlandse shorttrackploeg voor de Olympische Winterspelen van Milaan is compleet. Dat meldt de KNSB dinsdag. Daan Kos valt buiten de boot vanwege een rugblessure. Daar baalt de 22-jarige enorm van. "Dit seizoen is voor mij voorbij."

Kos liep zijn blessure op na een ongelukkige val op een training in november. Hij miste daardoor de World Tour 3 en 4, het Nederlands kampioenschap en het EK afgelopen weekend in Tilburg. Nu ziet hij ook zijn olympische droom in duigen vallen.

Hij kreeg van de Selectiecommissie Shorttrack van de KNSB (SCST) tot 20 januari de tijd om te revalideren. Met zijn prestaties bij de ISU World Tour 1 en 2 had Daan Kos - net als Jens en Melle van ’t Wout - al een voorselectie verdiend voor de Olympische Spelen. Maar dinsdag werd in gezamenlijk overleg de knoop doorgehakt dat Milaan voor hem te snel komt. "Ik ben de selectiecommissie dankbaar dat ik nog wat langer de tijd heb gekregen, maar het is helaas niet genoeg", aldus Kos.

Teleurstelling

"Ik kan al wel weer trainen op het ijs, maar ik voel zelf ook dat het niet realistisch is om op de Spelen of het WK in maart op topniveau te zijn", vervolgt hij. "Daarom hebben we met de bondscoach en de medische staf de conclusie getrokken dat ik me moet focussen op mijn herstel en het versterken van mijn rug. Dit seizoen is voor mij voorbij."

Het is een flinke domper voor de shorttracker. "Er is echt met man en macht gewerkt om mij klaar te stomen voor de Spelen. Dat het niet is gelukt, is ontzettend teleurstellend voor ons allemaal. Maar ik moet me erbij neerleggen en wens mijn trainingsmaatjes uiteraard ontzettend veel succes in Milaan."

TeamNL Shorttrack voor Olympische Spelen Milaan:

Vrouwen:

Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma

Zoë Florence Deltrap

Suzanne Schulting

Mannen:

Jens van 't Wout

Melle van 't Wout

Teun Boer

Friso Emons

Itzhak de Laat

