In Salt Lake City worden dit weekend voor het eerst de internationale krachtsverhoudingen tussen de topschaatsers blootgelegd. Voordat ze nog maar één meter tegen elkaar hebben gereden dit seizoen, zijn Kjeld Nuis en Jordan Stolz al volop met elkaar bezig. ''Dat belooft wat", vertelt ex-topschaatsster Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Topschaatser Nuis zat vorige week aan de talkshowtafel bij Eva Jinek. Daar gaf de drievoudig olympisch kampioen een duidelijke waarschuwing aan schaatsfenomeen Stolz. Naast dat Nuis denkt dat hij lichamelijk fitter is dan de Amerikaan, komt hij met nog een stelling betreft de olympische 1500 meter. "Ik heb afgelopen WK tegen hem gereden, toen lag ik voor na 1100 meter. Ik durf te zeggen dat als ik in de rit op de Spelen na 1100 meter voor lig in de buitenbaan en hij komt voor me, dan gaat hij echt niet van me winnen."

'Zo van: ik ben het aapje op de rots'

Schaatsicoon Timmer kijkt met gemengde gevoelens naar het bekvechten van Nuis. "Als ik Jordan was, zou het mij extra stimuleren. Nuis legt de druk bij hem zelf neer. Zo van: ik ben het aapje op de rots. Ik zou dat zelf niet doen", vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Toch denkt Timmer dat al het gedoe Nuis ten goede komt. "Kjeld roept het op, dus het zou hem wel een extra stimulans geven om Stolz een pak slaag te geven."

Voorafgaand aan het interview met Nuis bij Eva, vertelde de trainer van Stolz dat zijn pupil onder de indruk was van de snelle tijden bij de NK afstanden. "Ik geloof niet dat Stolz bang is voor de Nederlandse schaatsers'', verklaart Timmer. "Die denkt: zet hem maar mooi op dat podium. En als het niet lukt zegt hij dan: ik had meer van jou verwacht. Het is dus ook een psychologisch spel wat hier aan de hand is. Het begint dus nu al en ze hebben niet eens tegen elkaar gereden. Dus dat belooft wat."

Nuis en Stolz ontlopen elkaar vrijdagnacht (Nederlandse tijd) op de 1000 meter. De 31-jarige Nederlander komt al in rit 6 in de baan met Kim Min-Seok. De Amerikaan Stolz neemt het wel op tegen een andere Nederlander. In één van de laatste ritten treft hij Joep Wennemars. Bekijk hier het volledige rittenschema.

'Ze zat bijna bij mij op schoot'

Ten slotte onthult Timmer dat ze zelf niet zo'n fan was van alle psychologische spelletjes. Zelf maakte het in haar loopbaan ook mee: "Ik ben wel ooit uitgedaagd. Ik kan me nog herinneren, dat was door een Duitse genaamd Schenk." Het gebeurde op het bankje waar schaatsers voorafgaand aan de race hun schaatsen aantrekken.

"Er was genoeg ruimte. Toch kwam ze naast mij zitten, ze zat bijna bij mij op schoot. Dat was intimideren, ik vond dat heel grappig. Ik ga daar juist goed op, want dat wil zeggen dat ze meer met jou bezig zijn dan met hun eigen race. Dus het is ergens ook wel een compliment als iemand zo bommetjes loopt te droppen."

Komend weekend kruisen de paden van Nuis en Stolz voor het eerst dit seizoen. Dit gebeurt tijdens de eerste World Cup op de snelle ijsbaan van Salt Lake City. Ze komen elkaar vrijdag op zaterdagnacht om 2.47 uur (Nederlandse tijd) tegen op de 1000 meter en rijden vervolgens op de zaterdag om 21.37 uur ook allebei de 1500 meter.

