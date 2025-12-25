Het olympisch kwalificatietoernooi is altijd goed voor zenuwslopende momenten. Jarenlang hard werken kan beloond worden met een ticket voor de Olympische Spelen. En voor sommigen eindigt het juist in een enorme teleurstelling. Het is er op of eronder en de meningen over het toernooi zijn altijd verdeeld. Zo gaf schaatslegende Ireen Wüst onlangs aan het een vreselijke toernooi te vinden, maar daar herkent een andere ex-topschaatsster zich in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud niet in.

Wüst won op vijf Olympische Spelen gouden medailles en wist meer dan vijftien jaar lang te pieken op de juiste momenten. Ook tijdens het OKT was ze altijd tijdig in vorm, maar aan Sportnieuws.nl vertelde ze onlangs dat ze het een 'verschrikkelijke' periode in december vond. Daar denkt Marianne Timmer, drievoudig olympisch kampioene, anders over. "Het is een mooi piekmomentje en dan trek je de lijn door naar februari", stelt ze.

Marianne Timmer had betere ervaring

Veel Nederlanders moeten er niet aan denken om in de feestelijke decembermaand op hun voeding te letten en tijdens de kerst nog een topprestatie te leveren. Timmer vond het stiekem wel prettig. "Dat is ook wel weer lekker. Geen te dikke buik, niet te veel eten zodat je moet uitbuiken. Je zit gewoon aan yoghurt met muesli, niet te veel koolhydraten. Gewoon super sober."

De huidige generatie schaatsers weet ook hoe het is. Schaatsicoon Joy Beune heeft al jaren niet écht kerst gevierd. Haar ploeg IKO-X20 viert de kerstdagen in een hotel. "Alles heeft zijn voor- en nadelen hè', vindt Timmer. Presentator Aron Kleeven merkt op dat de ene schaatser beter tegen het zenuwslopende kwalificatietoernooi kan dan de ander. Timmer herkent dat. "Het is voor iedereen spannend. Alleen, ik vond het wel weer lekker. Je bent zó bezig met het ene moment. Aan het begin van het seizoen lijkt alles nog zo ver weg en nu zit je in een soort trechter. Hier moet het gebeuren. Je kan nu niet zeggen: 'Oh, ik heb de World Cup verloren, dan ga ik via een andere route'. Dit is nu serieuze shit, nu moet het gebeuren. Het is erop of eronder en anders is het vier jaar wachten."

Begrip voor spanning Ireen Wüst

Hoewel Timmer zelf wel genoot van de stressvolle decembermaanden, begrijpt ze de spanning bij Wüst wel. "Ook zij moest zich even bewijzen, dat is ook heel spannend. Dan denk je bij jezelf: 'Waarom doe ik dit?' Het is gewoon helemaal niet leuk. 'Waarom moet ik me weer bewijzen?' Dat zijn allemaal stemmetjes die je in je hoofd hebt. En dan heb je je geplaatst en denk je 'Het is ook wel gaaf.'"

De Nederlandse toppers mogen van 26 december tot en met 30 december op het ijs in Thialf laten zien wat ze waard zijn. In totaal mogen er negen vrouwen en negen mannen naar de Spelen van Milaan. Die vinden in februari plaats. De schaatbond KNSB heeft een matrix samengesteld. Aan de hand daarvan worden de tickets verdeeld.

Bekijk en beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.