Stijn van de Bunt werd als debutant op de Winterspelen in Milaan bevangen door de zenuwen. Zo wilde hij naar eigen zeggen in de bus naar de olympische schaatshal nog het liefst omkeren, maar hij verscheen natuurlijk wel gewoon de start van de 5000 meter. Alleen zonder succes. De verrassing van het OKT eindigde als negende. Schaatsicoon Marianne Timmer heeft voor het vervolg van de Spelen wel een advies voor hem.

"Ik sprak Stijn hier, hij had echt stress in de benen", zegt Timmer tegenover Sportnieuws.nl, waar ze dagelijks haar mening geeft over de prestaties van de Nederlandse schaatsers. Na afloop van de vijf kilometer sprak ze in de mixed-zone met Van de Bunt. "Hij zei ook dat hij eigenlijk helemaal geen zin meer had. Maar dat is natuurlijk ook omdat je twijfels gaat hebben. Ben ik wel goed genoeg?"

Timmer heeft vervolgens een dringend advies voor de zenuwachtige schaatser van Team IKO-X2O. "Ga in gesprek met die stemmen in je hoofd. Hij zei dus ook dat hij in de bus in één keer geen zin meer had. Maar stel je even voor, dat moet je even visueel maken. Dat je zegt oké, dan zetten we de bus aan de kant. Stap jij maar uit. Dat ga je echt niet doen. Dan moet je jezelf even bij je bij je nekvelletje pakken en denken dat je het maximale eruit gaat halen. Dat ik hier al ben, dat had ik aan het begin van het seizoen alleen maar kunnen dromen. En we zien wel waar het schip strandt. Dan ga je heel anders de wedstrijd in. Dat kan je mentaal wel iets sturen."

Van de Bunt komt bij de Winterspelen in Milaan nog drie keer in actie. Zo rijdt hij nog de tien kilometer en de mass start, én maakt hij onderdeel uit van de ploegenachtervolging. Zijn teamgenoten Marcel Bosker (elfde) en Chris Huizinga (zevende) vielen bij de 5000 meter ook buiten het podium. "Laten we hopen dat ze daar wel een medaille pakken", doelt Timmer op de ploegenachtervolging, die voor zondag 15 februari op het programma staat. Zij moeten nog even een paar gesprekjes hebben met onze bondscoach (Rintje Ritsma, red.). Het verlies pakken en kijken of ze daar dan alle energie in kunnen stoppen."

Timmer was tot slot vol lof over Sander Eitrem. De Noor reed met een tijd van 6:03.95 een olympisch record, ruimschoots voldoende voor het goud."Eitrem was zo opgelucht en hij was helemaal emotioneel. Die man die heeft natuurlijk zo hard gereden bij de laatste World Cup in Inzell (wereldrecord, red.) en trekt die lijn nu door. Heel sterk."

