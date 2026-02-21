Antoinette Rijpma-de Jong is olympisch kampioene. Inmiddels zal dat ook bij haarzelf zijn ingedaald, nadat ze luttele momenten na de race nog vol verbijstering door de schaatshal paradeerde. Wie weet volgt voor de 30-jarige topschaatsster over twee jaar een nieuwe kans, tijdens de Spelen van 2028 in Los Angeles. "Ze kan écht goed wielrennen."

Rijpma-de Jong bleef na een zinderend slot Ragne Wiklund voor. De tranen rolden over haar wangen toen ze haar gouden medaille kreeg uitgereikt. "Ik ben altijd blijven vechten voor elke race", zei ze in Milaan. "Het ziet er soms echt niet goed uit, maar ik blijf voor iedere meter vechten. Dat heeft nu geleid tot een gouden medaille. Het voelt heel bijzonder, dat het lukt op het moment dat het moet gebeuren en waar je vier jaar naartoe hebt geleefd."

Vechtersmentaliteit Rijpma-de Jong geroemd

De vechtersmentaliteit viel ook journalist Thijs Zonneveld op. "Het is nooit de grote kampioen. Ja ze is wereldkampioen en heeft al vijf medailles, maar ze wordt altijd overvleugeld door iemand anders. Zeker in publieke belangstelling en aandacht. Ze moest altijd knokken voor haar plekkie", zegt hij in Clubhuis Milaan.

Volgens de journalist heeft Rijpma-de Jong dat ze in tijdperken schaatste waarin Ireen Wüst, Jutta Leerdam, Joy Beune en Femke Kok de dienst uitmaakten. "Ik vind het mooi dat zij is blijven vechten. Dat is ook de manier waarmee ze de 1500 meter wint."

Wielerkampioene

"Ik denk dat er afgelopen zomer een hoop van haar is afgevallen", gooit Zonneveld gekscherend het balletje op. "Toch een truitje gewonnen." Daarmee doelt hij op de Nederlandse driekleur die Rijpma-de Jong afgelopen zomer pakte, door het nationale kampioenschap wielrennen voor elite zonder contract te winnen. "Zij kan écht goed wielrennen, echt goed koersen", weet Zonneveld. "Alles is wielrennen", is de gezamenlijke conclusie van het drietal in de podcast.

Zonneveld zou het wel aandurven om met Rijpma-de Jong te gaan koersen. "Over twee jaar in LA?", vraagt oud-renster Jip van den Bos zich hardop af. "Ze is snel op de fiets, ze wint ook veel criteriums met World Tour-rensters. Misschien op de baan", reageert Zonneveld. "We willen alle medaillewinnaars tijdens deze Spelen terugzien op de fiets."