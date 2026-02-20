Antoinette Rijpma-de Jong moest zoeken naar de woorden om haar olympische gouden medaille op de 1500 meter te omschrijven. De schaatsster moest heel diep gaan en werd gesteund door het publiek, maar ze is vooral blij dat ze de mensen die haar steunden 'trots heeft kunnen maken'.

Rijpma-De Jong pakte vrijdag eindelijk de olympische gouden medaille waar ze al zo lang naar toe werkte. Dit jaar focuste ze zich vol op de 1500 meter en in Milaan reed ze in een geweldige race onder de tijd van Ragne Wiklund. Miho Takagi moest toen nog komen, maar de topfavoriete kwam niet in de buurt van de tijd van Rijpma-de Jong. Daarmee heeft ze eindelijk haar eerste gouden plak op de Olympische Spelen op zak.

"Ik geloof het nog helemaal niet", vertelt Rijpma-de Jong in haar eerste reactie bij de NOS terwijl het besef nog in moet dalen. "Het is echt een droom die uitkomt. Waar ik van droomde, dat moest gebeuren vandaag. Ik wist, nu moet het gebeuren. Ik maakte wat foutjes en ik wist niet of het genoeg was. Maar wat maakt het allemaal uit. Ik geloof het gewoon niet. Ik sta hier met een gouden medaille om mijn nek."

Rijpma-de Jong geeft ook haar tegenstander Brittany Bowe de complimenten, aangezien de Amerikaanse als een geweldige aanjager fungeerde voor de Nederlandse. "Dit was het moment om alles te geven. Ik had wel echt een goede tegenstander, vooral in de laatste binnenbocht. Ik voelde me goed, maar ik kon net niet al mijn energie kwijt. In de laatste bocht moest ik door blijven rijden."

Prachtige boodschap

Terwijl Rijpma-de Jong vecht tegen de tranen heeft ze nog een prachtige boodschap voor haar familie en de mensen om haar heen. "Ook de mensen die me naar de finish toeschreeuwden. Dit is heel erg bijzonder. Met de familie, maar ook met iedereen die in me bleef geloven. Het is zo bijzonder om dit dan aan ze terug te geven. Ik ben blij dat ik iedereen trots heb kunnen maken."

Ten slotte heeft Rijpma-de Jong ook nog een prachtige boodschap voor alle mensen die keken. Eerder was de schaatsster al open dat ze vroeger werd gepest en daardoor heeft ze nu ook een stichting opgericht om het pesten tegen te gaan. Maar voor iedereen die een doel heeft had Rijpma-De Jong nog een emotionele boodschap.

"Ik wil tegen iedereen zeggen, dat als je blijft dromen en elke seconden blijft vechten. Dan kan je echt iets bereiken. Ook al zit het soms tegen. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel als je maar blijft vechten", sloot Rijpma-De Jong op een fantastische manier haar reactie af.