Zilveren Bal belooft spectaculair einde van schaatsseizoen: zo werkt de opvallende sprintavond voor toppers

Het schaatsseizoen is pas voorbij als ook de Zilveren Bal is uitgereikt. Na de vermoeiende WK afstanden in Hamar, waar het ijs verre van 'lekker gleed', heeft de ijsbaan in Leeuwarden woensdagavond de eer om de traditionele seizoensafsluiting te organiseren. Wat is de Zilveren Bal en hoe werkt het minitoernooi.

De (inter)nationale topschaatsers zullen Thialf ook wel een keer beu zijn, dus wordt er een keer geen topwedstrijd in de schaatstemel in Heerenveen georganiseerd. Voor de Zilveren Bal wordt steevast de Elfstedenhal aangewezen in Leeuwarden. Vanavond vindt daar voor de negende keer het sprintersbal plaats, met veel grote namen aan de start.

100 meter

Femke Kok en Jenning de Boo verschijnen aan de start van het unieke kortebaantoernooi. Want waar alles en iedereen rondjes op een 400 meterbaan gewend is, werkt de Zilveren Bal nóg overzichtelijker. Alle sprinters nemen het tegen elkaar op over 100 meter, in één rechte lijn tot de finish. Geen bochten, geen 'rondjes 30-zoveel', maar gewoon snel, kort en rechtdoor.

Drie schaatsers per race

Niet alleen de baan, maar ook óp de baan is het anders geregeld. Er staan per rit geen twee maar drie schaatsers in de baan. Die strijden náást elkaar om als eerste over de streep te komen. Omdat er bij zowel de vrouwen als de mannen 21 namen meedoen, wordt er gereden in 7 ritten van 3 schaatsers.

Winnaars

De winnaars van elke heat gaan door, evenals een paar tijdsnelsten. In de volgende ronde strijden de winnaars weer tegen elkaar, net zolang tot er drie overblijven. Die vechten in de finale rechtstreeks tegen elkaar voor de Zilveren Bal. In 2024 wonnen Jim Dhore en Dione Voskamp de prijs.

Afmelding Angel Daleman

Tussen de 21 deelnemers bij de vrouwen zat ook de naam Angel Daleman, maar zij heeft zich een dag voor het evenement ziek afgemeld. De nog altijd pas 17-jarige topper houdt wel van uitdagingen. Niet voor niets werpt ze zich met veel plezier op voor de gemengde aflossing op de langebaan, vaak met Wesly Dijs. Dat levert nogal wat bijzondere momenten op.

Welke namen wél?

Check hieronder de namen die meedoen aan de Zilveren Bal 2025, zonder eventueel late afmelders.

Vrouwen Mannen Femke Kok Jenning de Boo Dione Voskamp Stefan Westenbroek Marijke Groenewoud Mats van den Bos Kristina Silaeva (Kazachstan) Janno Botman Marrit Fledderus Jim Dhore Michelle de Jong Jordan Stolz (Amerika) Elisa Dul Laurent Dubreuil (Canada) Sofia Thorup (Denemarken) Marek Kania (Polen) Fran Vanhoutte (België) Bjorn Magnussen (Noorwegen) Julia Pereira de Vos (Brazilië) Marten Liiv (Estland) Anna Boersma David La Rue (Canada) Sofie Bouw Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) Sacha van der Weide Rem de Hair Sylke Kas Johan Talsma Henny de Vries Mats Siemons Yasmine Bouaziz Ties Roemers Amber Duizendstraal Sebastian Guzman (Spanje) Naomi Kammeraat Mika van Essen Nanette de Boon Bryan Boogert Evy van Zoest Sven Kemp Roel Regts Floris van Hardeveld

Wereldrecord 100 meter

De grote vraag is of in Leeuwarden het wereldrecord op de 100 meter verbroken gaat worden. Yevgeniy Koshkin, de jonge sensatie uit Kazachstan, lijkt daarvoor de beste papieren te hebben en gaat er voor. De tijd die hij dan moet verbreken is 9.35 seconden, gereden door de Chinees Tingyu Gao eerder dit jaar. Bij de vrouwen is de snelste 100 meter 17 jaar geleden gereden door Jenny Wolf. De Duitse is met 10,21 seconden nog altijd de snelste vrouw ooit over 100 meter.