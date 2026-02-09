Als iemand weet in wat voor situatie Jutta Leerdam en Femke Kok zitten op de olympische 1000 meter, dan is dat Marianne Timmer wel. Het Nederlandse schaatsicoon was in Turijn twintig jaar geleden de beste op 'haar' 1000 meter tijdens de Winterspelen en is openhartig over de opgebouwde spanning richting de race van haar leven.

Timmer is drievoudig olympisch schaatskampioene en pakte twee van haar gouden medailles op de 1000 meter. Bij haar tweede olympische titel, in Turijn, startte ze - net als Leerdam en Kok nu - in de buitenbocht en eindigde ze daar ook. Op papier een 'nadelige' loting, maar Timmer liet zien hoe het moest. "In Turijn startte ik buiten en toen hadden ze net onderzoeken gedaan op universiteiten, dat het twee tienden zou schelen ten opzichte van de binnenbaan", herinnert ze zich in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

'Dit is wat het is'

Dus toen haar toenmalige trainer Jac Orie haar opzocht met de loting, wist ze voldoende. "Buiten tegen Christina Groves, met al die onderzoeken in ons achterhoofd. Ik keek hem aan en zei: 'Dit is wat het is, hier moet ik het mee doen'." Ze besloot er geen punt van te maken en er volle bak in te gaan. Tijdens haar uiteindelijke gouden race had ze niks aan haar Canadese tegenstander. Timmer kruiste er meteen overheen en moest alles alleen doen. Met gif in haar lijf reed ze de 1000 meter van haar leven.

'Boos en agressief'

Turijn 2006 was namelijk ook de Olympische Spelen waarin Timmer eerst werd gediskwalificeerd op de 500 meter. Dat zorgde voor grote teleurstelling. Dagen na dat moment speelde dat ook nog een rol in aanloop naar de 1000 meter. "Ik had wel stress, want ik hoopte dat ik niet nog een keer gediskwalificeerd zou worden. Ik was zo ongelooflijk boos en agressief naar iedereen toe. Iemand hoefde me maar aan te kijken of ik dacht al: 'Wat?!'. Alles kwam er uit op die 1000 meter. Dat werd een hele zoete, gouden medaille", glundert Timmer nu nog.

'Dat wordt spektakel'

Na een weekend met lange afstanden is het nu tijd voor de eerste sprintafstand, met topfavorieten Kok en Leerdam voor TeamNL in actie. Timmer verwacht volle tribunes in Milaan. "Dat wordt spektakel, man. De 500, 1000 en 1500 meter zijn het leukst. Daar zit alles in. Ik vind dat mooi. We gaan nu echte races zien."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.