Kjeld Nuis rijdt donderdag zijn laatste rit ooit op de Olympische Winterspelen en daarom is zijn hele familie afgereisd naar Milaan. Zo ook zijn zoontje Jax (9 jaar). Hij had ook nog een mooi gebaar over voor zijn vader.

Nuis gaat donderdag van start op zijn favoriete afstand tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan: de 1500 meter. De Nederlander is titelverdediger op deze afstand, want zowel in 2022 in Beijing als in 2018 in Pyeongchang pakte hij het goud op de 1500 meter. Nuis zal nu vooral uit moeten kijken voor de Amerikaanse sensatie Jordan Stolz. De Amerikaan rijdt in de laatste rit van de afstand tegen Peder Kongshaug. Nuis komt twee ritten eerder in actie tegen de Chinees Zhongyan Ning.

Voor Nuis is het in ieder geval duidelijk dat de Olympische Winterspelen in Milaan zijn laatste worden in zijn carrière. De 36-jarige schaatser steekt al twee weken niet onder stoelen of banken dat hij donderdag zijn laatste olympische race zal rijden. Daarom zitten er dan ook veel belangrijke mensen voor Nuis op de tribune. Zo werden zijn vriendin Joy Beune en zijn goede vriend Jenning de Boo al tijdens de eerste ritten van de 1500 meter gespot in het stadion.

i © Screenshot NOS

Zoontje van Nuis

Op weer een andere plek in het stadion zit een ander deel van de familie van Nuis. Zo zitten zijn broer Skip, zijn ouders en zijn zoontje Jax op de tribune. Nuis kreeg zijn negenjarige zoon in 2016 tijdens een eerdere relatie. Jax leek erg blij om zijn vader te kunnen supporten en toen hij de camera van de NOS zag, beelde hij gelijk een hartje uit voor zijn vader.

De ex waarmee Nuis zijn zoon Jaxx kreeg is ex-Miss Nederland Jill de Robles. In 2011 kreeg ze die prijs en vijf jaar later werd ze dus moeder. Eind 2018 maakten De Robles en Nuis bekend uit elkaar te zijn gegaan. In 2020 maakte de schaatser vervolgens zijn relatie met collega Beune bekend.