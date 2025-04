Zusje (18) van Jutta Leerdam breekt door als influencer: 'We zijn veranderd in dezelfde persoon'

Beaudine Leerdam (18), het zusje van topschaatsster Jutta Leerdam, is nu ook een kanon op sociale media. Eerder in de week postte ze een video op TikTok die dik 800.000 keer is bekeken. Haar befaamde zus speelt ook een rol in het filmpje.

Jutta en Beaudine zijn in de video dansend te zien, terwijl ze achter elkaar staan, rondjes draaien, elkaar vasthouden en breeduit lachen. Het bijschrift is: "We zijn enorme beste vriendinnen. We zijn daardoor veranderd in dezelfde persoon."

Het eerste deel van de zin heeft Beaudine in het Engels zo geformuleerd: 'Bestied zo hard', waarbij 'bestied' verwijst naar 'best friends'.

Beaudine Leerdam

Momenteel heeft Beaudine Leerdam veertien filmpjes op TikTok staan. In enkele daarvan is ze samen met Jutta, waardoor er gelijk een glamourlaag over de inhoudt ligt. Maar op een eerdere posts is ook te zien dat ze een normaal tienerleven leidt. "Als je er voor de vijfde keer deze week uit bent gestuurd bij bedrijfseconomie", zo schrijft de scholiere bij een video.

Paul American

Eind maart vloog Beaudine naar New York, om aanwezig te zijn bij het premièrefeest voor de docusoap Paul American. Daarin laten de broers Jake Paul en Logan Paul hun wilde en buitenissige leven zien, met veel ruimte voor hun familie en ook de partners van de broers. Jutta is de verloofde van Jake.

De video die Beaudine maakte in New York harkte ook al aardig wat views binnen, namelijk dik 300.000. Nu gaat ze er dus een flinke stap overheen en lijkt een leven als influencer een serieuze optie voor de tiener. In meerdere video's krijgt Beaudine het commentaar dat ze zoveel lijkt op Jutta. Wat socials betreft kan ze dus ook het spoor van haar big sis volgen.

Corona

Jutta plaatste op 7 maart 2020 (tijdens de pandemie) haar eerste video op TikTok. Toen al was Beaudine ook present. Leerdam toont een schaatsmedaille, waarna Beaudine op haar rug springt. En toen Jutta in 2024 de grens van 1 miljoen volgers op de dienst overschreef, meldde ze dat vol trots aan haar zusje. Die kon dat amper geloven en bevatten.