Op de 1000 meter kwam maandag alles samen voor Jutta Leerdam. De Nederlandse wereldster maakte haar favorietenrol volledig waar en reed in Milaan een nagenoeg perfecte race, precies op het moment dat het moest. Dat deed ze nadat Femke Kok twee ritten eerder een waanzinnige tijd op het bord had gezet. Toch liet Leerdam zich niet uit het veld slaan, ze snelde in de slotrit alsnog naar het olympisch goud waar ze al jaren op jaagde.

De ontlading was logischerwijs enorm bij Jutta Leerdam, die haar emoties niet kon bedwingen nadat ze over de finish kwam. Haar kenmerkende eyeliner droop van haar gezicht, waarna ook de tranen bij haar familie en met name haar verloofde Jake Paul zichtbaar waren. Het Oranje-publiek vierde het feest enthousiast mee. Voor Leerdam betekende dit goud de ultieme beloning na jaren van druk en torenhoge verwachtingen.

'Onze zus is olympisch kampioen!'

Het feest kreeg al snel een vervolg, buiten de ijsbaan. Samen met haar zussen Merel en Beaudine vierde Jutta het gouden moment. Daarbij kon een korte video voor sociale media natuurlijk niet ontbreken, waarin de zussen op luchtige wijze samen het succes vastlegden. Bij de beelden schreef Merel veelzeggend: 'Geen woorden. Onze zus is olympisch kampioen!'

In de TikTok-trend klinkt de bekende zin 'Iedereen wil weten wat ik zou doen als ik niet zou winnen', terwijl Merel en Beaudine in beeld zijn. Vervolgens verschijnt Jutta met haar gouden medaille om de nek, gevolgd door de bijpassende woorden: 'Ik denk dat we dat nooit zullen weten.' Daarna is te zien hoe de zussen elkaar juichend in de armen vallen en samen het bijzondere moment vieren.

Spelen kunnen niet meer stuk voor Jutta Leerdam

Met het goud op de 1000 meter kende Leerdam in ieder geval een droomstart van haar Olympische Spelen. De eerste klap is uitgedeeld, maar het toernooi is voor haar nog niet voorbij. Later deze Spelen komt de Nederlandse wereldster ook nog in actie op de 1500 meter, een afstand waarop ze eveneens hoge ambities heeft en haar sterke vorm opnieuw wil doortrekken.

Volgens Marianne Timmer speelde Leerdam in haar gouden race bovendien een belangrijk tactisch voordeel uit. De drievoudig olympisch kampioene zag dat Leerdam in de slotrit een duidelijk richtpunt had na het olympisch record van Kok, terwijl zij juist moest inhouden bij de kruising. Dat verschil werkte in het voordeel van Leerdam, die vol kon doortrekken. "Als je zo’n speerpunt voor je hebt, rijdt dat gewoon heel lekker", concludeerde Timmer.

