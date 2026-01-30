Schaatsbond KNSB heeft besloten op welke afstanden de Nederlandse shorttrackers uitkomen bij de Olympische Winterspelen. Drie van hen rijden alle drie individuele nunmers.

Shorttracksters Xandra en Michelle Velzeboer doen in februari bij de Olympische Spelen in Milaan mee aan alle drie de individuele afstanden. Dat zijn de 500, 1000 en 1500 meter. Bij de mannen geldt dat alleen voor kopman Jens van 't Wout.

Bij de vrouwen maakt Selma Poutsma op de 500 en 1000 meter het Nederlandse deelnemersveld van drie rijdsters compleet en op de 1500 meter doet Suzanne Schulting dat. Laatstgenoemde ontbreekt dus op de 1000 meter. Ze is daarop wel de titelhouder.

Jens van 't Wout

Jens van 't Wout krijgt op de 500 meter gezelschap van zijn broer Melle van 't Wout en Teun Boer. Boer komt ook in actie op de 1000 meter, de enige afstand waar Nederland bij de Spelen bij de mannen twee in plaats van drie startbewijzen heeft. Friso Emons en Itzhak de Laat completeren naast Van 't Wout het Oranje-deelnemersveld op de 1500 meter.

Het is nog niet bekend welke shorttrackers in actie komen op de aflossingsnummers. Dat bepaalt bondscoach Niels Kerstholt kort van tevoren in Milaan, aldus de KNSB.

World Tour

"Voor de invulling van de individuele afstanden bij de mannen en de vrouwen ben ik uitgegaan van de prestaties in de World Tour en het EK en de indruk die ze op de trainingen maken", aldus Kerstholt in een persbericht van de KNSB.

"Daarnaast was Suzanne al eerder aangewezen op de 1500 meter. Door dit nu al bekend te maken, weten alle sporters waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich vanaf nu ook richten op hun 'eigen' afstanden. Dat geeft rust en duidelijkheid in de aanloop naar de Spelen."

