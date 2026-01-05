Het zijn onzekere tijden voor Suzanne Schulting. Na haar plaatsing voor de Olympische Spelen op de 1.000 meter langebaan, is het nog de vraag of de 28-jarige topschaatsster ook actief zal zijn op de shorttrackbaan. Gelukkig kan Schulting rekenen op onvoorwaardelijke steun van haar ouders. "Ik heb me er toch wel twee jaar van afgesloten, omdat ik het lastig vond om er naar te kijken."

Het zijn de weken van de waarheid voor Schulting. Vorige week plaatste ze zich knap voor de 1.000 meter langebaan op de Olympische Spelen in Milaan. Op het olympisch kwalificatietoernooi eindigde ze knap tweede, nadat ze eerder in het seizoen nog plaatsing voor de World Cups misliep.

Onzekere tijd

Ondanks het grote succes wilde de drievoudig olympisch kampioene meer. Nadat ze dit seizoen definitief de stap naar de langebaan had gezet, wilde ze toch een poging doen om in Milaan ook in actie te komen op de shorttrackbaan. Tijdens het NK shorttrack afgelopen weekend behaalde Schulting goud op de 1.500 meter en brons op de 1.000 meter. Hierdoor reed ze zich in de kijker bij de bondscoach, die maandag gaat beslissen welke vijf dames hij meeneemt naar de Spelen. Het is dus afwachten voor de vriendin van Joep Wennemars.

'Dat heeft Suzanne heel veel pijn gedaan'

In deze onzekere tijden kan Schulting gelukkig rekenen op onvoorwaardelijek steun van haar ouders Hannie en Jan Schulting. Schaatsen.nl maakte een videoreportage met hen tijdens het NK shorttrack. Daarin is te zien dat Hannie zichtbaar geëmotioneerd is na de winst van haar dochter. "Heel knap, deze route hier naar toe. Vorig jaar kon ze niet shorttracken wegens haar enkel, dat heeft Suzanne heel veel pijn gedaan", vertelt ze.

Hannie onthult ook dat ze het lang lastig vond om naar shorttrack te kijken toen Schulting niet mee kon doen wegens de breuk in haar enkel. "Ik heb me er toch wel twee jaar van afgesloten, omdat ik het lastig vond om er naar te kijken. Dus ik moest weer even wennen."

'Iedere topsporter is gebaat bij concurrentie'

Na het succesvolle NK is het nog afwachten of Schulting in Milaan in actie komt op haar oude liefde. De huidige Nederlandse top zit echter niet te wachten op een terugkeer van Schulting op de shorttrackbaan. Onder meer Xandra Velzenboer sprak zich hier over uit. "Tuurlijk zullen sommige meiden haar als een concurrent zien en dat is ook logisch. Maar het is niet dat zij Suzanne vijandig benaderen", verklaart Hannie nader.

De vader van Schulting, Jan, ziet de deelname aan het shorttracken van haar dochter als een voordeel voor de andere Nederlandse rijdsters. "Iedere topsporter is gebaat bij concurrentie en op je tenen lopen. Dan kun je op de Olympische Spelen, op het ultieme moment, het best presteren."

