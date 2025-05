Liefdeskoppel in het shorttrack herenigd dankzij bijzondere rollenverdeling: 'Stevige basis'

Het Belgische shorttrackteam heeft een belangrijke beslissing doorgevoerd met het oog op de Olympische Winterspelen in Italië. De bondscoach is op straat gezet. Zijn vervanger? De vriend van topshorttracksters Hanne Desmet.

De Amerikaanse langebaanschaatser Joey Mantia wordt de nieuwe bondscoach van het Belgische shorttrackteam. Het contract van de vorige bondscoach, de Canadees Frédéric Blackburn, wordt niet verlengd. Dat maakt de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) op hun website bekend.

Vriend Mantia

Dat is goed nieuws voor de 28-jarige Desmet, dé shorttracktopper van België. Desmet is wereldkampioene op de 1000 meter en is op de Spelen in Italië een kanshebber op eremetaal. Ze trainde al met haar vriend Mantia, maar nu wordt de Amerikaan officieel haar coach.

Desmet kon het niet goed vinden met de vorige bondscoach. Ze brak met Blackburn en vond een compromis om zich op haar eigen manier voor te bereiden voor grote wedstrijden. "Gedurende het seizoen bleek dat de juiste klik met verschillende atleten ontbrak in de samenwerking. In goed overleg is afscheid genomen van Frédéric Blackburn", laat de Belgische shorttrackbond weten.

Niet trainen in België

De 39-jarige Mantia is winnaar van olympisch brons en wordt als juiste vervanger gezien. "De succesvolle intrede van Joey binnen het damesteam en het vertrouwen van de atleten zijn een stevige basis voor een succesvol olympisch seizoen."

Het Belgische shorttrackteam team, waar ook onder anderen broer Stijn Desmet onderdeel van is, is klein en dus traint de ploeg niet in eigen land. Vanaf zondag start de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Boedapest, in Hongarije. Er zal samen getraind worden met de Hongaarse ploeg. "De goede trainingsomstandigheden en trainingspartners, alsook de goede samenwerking met Hongarije liggen aan de basis van dit besluit." De vorige trainingsbasis was in Canada.

Broer en zus Desmet zullen de grootste kanshebbers zijn op medailles. Ook ligt de focus op de heren relay en mixed relay.

Olympische Winterspelen

De Olympische Winterspelen worden gehouden van 6 februari tot en met 22 februari. Het grote sportevenement vindt voornamelijk plaats in Milaan.