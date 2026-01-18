De Olympische Winterspelen staan voor de deur en die worden voor Suzanne Schulting wel heel bijzonder. Ze doet namelijk op twee onderdelen mee: het langebaanschaatsen én shorttrack. Over haar rol in de laatstgenoemde sport is echter wel een hoop te doen. Het is nog onduidelijk of ze deelneemt aan de vrouwenrelay. Schulting wil dat wel, maar daar was niet iedereen van op de hoogte.

Schulting won in het verleden al drie keer olympisch goud in het shorttrack en is een legende in de sport. De afgelopen periode focuste ze zich op het langebaanschaatsen en liet ze het shorttrack even links liggen. Het leverde onder meer een olympisch ticket op de 1000 meter langebaanschaatsen op, maar daarna bleek Schulting toch oren te hebben naar haar oude liefde.

Ze dook op tijdens het NK shorttrack en mede door die prestaties werd ze opgenomen in de selectie voor de Olympische Winterspelen. Schulting wil daar ook graag onderdeel zijn van de vrouwenrelay, waarmee ze vier jaar geleden olympisch goud won. Ze deed echter niet mee met de huidige relay-ploeg en de eerste keer zou dan pas op de Spelen zijn.

Op de EK shorttrack is Schulting afwezig, maar won het viertal Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap wederom goud. Zij zijn al maandenlang onverslaanbaar en dus vraagt men in sportland zich af: is Schulting wel nodig? Voor Poutsma was het überhaupt een verrassing dat Schulting die ambitie had. "Ik wist niet eens dat ze ook in de relay wil aanschuiven", vertelde ze verbaasd aan het AD.

En dat terwijl ze Schulting goed kent. Ze twee rijden allebei voor Team Essent en werden vier jaar geleden olympisch kampioen op de relay. Nu merkt ze echter op dat het huidige viertal 'heel vertrouwd' aanvoelt. "Maar als het zo is dat zij in het team wil, is het jammer dat we niet hebben kunnen oefenen."

Ook zonder Schulting sterk

Poutsma is er van overtuigd dat ook een relayploeg zonder Schulting een grote kanshebber is op de winst tijdens de Spelen. "We zijn goed genoeg om dit te gaan doen, we zijn een goede kanshebber om onze eigen olympische titel te verdedigen." Daar was het EK shottrack opnieuw een bevestiging van, want het kwartet hield de Europese concurrentie overtuigend achter zich.

Koekenbakker

"Er zijn belangen die het lastig maken om mij op te nemen in de aflossingsploeg", vertelde Schulting zelf op de presentatie van TeamNL. "Maar ik zie daar zelf geen probleem in. Ik heb een bak mondiale ervaring op de relay. Ik heb olympisch goud gehaald, dus ik ben geen koekenbakker."

Kritiek van ervaringsdeskundige

Schulting werd eerder onlangs toegevoegd aan de shorttrackselectie, ten koste van de balende Diede van Oorschot die wel gewoon op de EK rijdt. De voorkeur voor Schulting zorgde voor twijfels en discussies. Onder meer ervaringsdeskundige Jorien ter Mors, die ooit ook op een Spelen deed langebanen en shorttracken, was kritisch. De 28-jarige Schulting rijdt op 9 februari eerst de 1000 meter op het langebaanschaatsen, de dagen daarna staan dan in het teken van shorttrack. Ze heeft een aanwijsplek gekregen voor de 1500 meter meter (20 februari) en is mogelijk dus te zien op de vrouwenrelay.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.