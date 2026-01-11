Toptennisster Aryna Sabalenka heeft zich openhartig uitgesproken over haar droom om jong moeder worden. Ze realiseert zich echter dat die niet in vervulling zal kunnen gaan. "Ik had het geweldig gevonden."

Sabalenka heeft zondag haar titel in Brisbane geprolongeerd. De nummer 1 van de wereld was in de finale duidelijk te sterk voor de Oekraïense Maria Kostjoek, de nummer 26 van de wereld: 6-4 6-3. Na afloop van het eerste toernooi van het jaar sprak ze zich uit over een grote droom.

Dat doet ze in gesprek met First&Red. Ze spreekt openhartig over haar wens om jong moeder te worden. "Dat was mijn droom, maar ik begrijp dat het niet realistisch is. Ik had het geweldig gevonden om vroeg een baby te krijgen."

Droom

"Toen ik 18 jaar oud was dacht ik dat ik op mijn 25e zou willen bevallen van een kind. Dan zou mijn baby opgroeien vroeg in het leven van mijn moeder", legt de 27-jarige Belarussische uit. "Maar nu denk ik dat 32 de beste leeftijd is om een kind te krijgen. Ik heb altijd gedroomd van een groot gezin."

Ze zou wel drie of vier kinderen willen. "Maar ik begrijp nu dat het onmogelijk is om vroeg en snel zwanger te worden. En de een na de ander. Natuurlijk praat ik soms over dit onderwerp met mijn team. Ik heb al een soort plan in de ideale situatie, maar ik weet niet hoe het leven zal lopen. Het zou fijn zijn als het op mijn 32e gebeurt." Ze deed al wat lichamelijke tests en niets lijkt haar in de weg te staan om dat pad te volgen.

Beschermde ranking

Tennisbond WTA nam afgelopen jaar nog een besluit om tennissters met een kinderwens tegemoet te komen. Tennissters die ervoor kiezen een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan krijgen een beschermde ranking tijdens hun afwezigheid.

Sabalenka is net als de andere tennissters in voorbereiding op de eerste Grand Slam van het seizoen: de Australian Open, die over een week begint.