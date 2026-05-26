Een forse aderlating voor het Belgische tennistalent Alexander Blockx. De 21-jarige won overtuigend in de eerste ronde van Roland Garros, maar moest zich terugtrekken voor zijn tweede partij. Blockx raakte op onfortuinlijke wijze geblesseerd.

Blockx is bezig aan zijn doorbraakjaar. Onlangs bereikte hij bij het masterstoernooi van Madrid nog de halve finales, waarin Alexander Zverev te sterk is. Met veel vertrouwen reisde de in Antwerpen geboren tennisser af naar Parijs. In de eerste ronde rekende hij eenvoudig af met Coleman Wong, de nummer 109 van de wereld uit Hong Kong: 6-3 6-4 6-2.

Boze post op Instagram na nare blessure

Dus mocht Blockx zich opmaken voor een topaffiche tegen de Australiër Alex de Minaur. In aanloop naar die partij trainde de Belg met de Braziliaan João Fonseca. Daarbij ging het vreselijk mis. Blockx verzwikte zijn enkel toen hij landde op de 'bash', het zeil om het veld bij regen af te dekken. Strompelend en met een in ijs verpakte enkel ging hij vervolgens over het terrein van Roland Garros.

"Helaas hoorde ik tijdens de training van vandaag een knak in mijn enkel toen ik hem verstuikte, dankzij de 'echt noodzakelijke' afdekkingen achterin het veld. Daarom moet ik me terugtrekken uit de wedstrijd van morgen, waar ik erg naar uitkeek. Veel frustratie, maar we gaan verder", schreef Blockx in eerste instantie op Instagram. Uiteindelijk haalde de Belg het gedeelde over de afdekkingen nog weg.

Tegenstander De Minaur leeft mee met de onfortuinlijke Blockx. "Het spijt me om te horen maat. Heel snel herstel toegewenst", schreef de Australiër richting de Belg.

Rosmalen mogelijk in gevaar

"Hij is niet het type om te huilen, maar hij was erg teleurgesteld. Hij had het gevoel dat hij hier op Roland Garros veel kon bereiken. Hij was in topvorm", sprak trainer Ruben Bemelmans bij HLN. "Hij sprak in de kleedkamer zelfs over de toernooien na Roland Garros, dat hij zo blij was om op gras te spelen met zijn service en forehandwapens. Hij keek er echt enorm naar uit. Nu moeten we nog zien welke toernooien we op gras gaan missen."

Blockx staat op de deelnemerslijst van het grastoernooi van Rosmalen. Voor de fans aldaar heeft Bemelmans slecht nieuws. "Ik denk dat dat nog net iets te vroeg zal komen."

