Niet alleen in Nederland is het warm. Ook in Parijs werd het vandaag meer dan dertig graden. Dit zorgde voor een schokkend moment tijdens een wedstrijd op Roland Garros.

Niet alleen Jesper de Jong, die in zijn eerste ronde knap wist te winnen van Stan Wawrinka, moest dealen met tropische temperaturen op Roland Garros. Ook tijdens de partij tussen Andrey Rublev, de nummer elf van de plaatsingslijst, en de Peruvaan Ignacio Buse was het bloedheet.

Paniek op de baan

Deze torenhoge temperaturen zorgde voor een schokkend moment al vroeg in de wedstrijd. Zo kreeg de umpire lucht van dat een van de ballenmeisjes onwel werd dankzij de hitte. De vrouwelijke scheidsrechter twijfelde geen seconde en rende vol paniek over de baan om het meisje te helpen.

Uiteindelijk droeg de umpire samen met een andere werknemer het meisje naar de schaduw en kreeg ze een flesje water. Na navraag bleek het goed te gaan met het ballenmeisje. Na heel het incident klom de umpire weer in haar stoel en gaf Rublev een van zijn tennisballen aan het meisje om haar een hart onder de riem te steken.

Na de schrik te boven te zijn, kwam Rublev uiteindelijk gemakkelijk op voorsprong in zijn eerste partij op het gravel. Hij won de eerste set, moest de tweede set na een tiebreak aan zijn tegenstander laten en sleepte ook de derde set binnen.

