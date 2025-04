Bijzondere teambuilding moet Nederlandse tennissters helpen: 'Niks is te gek'

Tennisster Anouk Koevermans heeft zich op bijzondere wijze voorbereid op de Billie Jean King Cup (BJKC) met het Nederlandse team. Dat onthult ze in een interview met Sportnieuws.nl. "Het was wel goed voor de teambuilding."

De Nederlandse tennissters strijden in de kwalificaties van het toernooi tegen Duitsland en Groot-Brittannië. Het team onder leiding van captain Elise Tamaëla bestaat naast Koevermans uit Suzan Lamens, Demi Schuurs en Eva Vedder. Arantxa Rus meldde zich af voor de BJKC. Zij focust zich op individuele wedstrijden.

Om het team extra te motiveren voor de wedstrijden in Den Haag bedacht Koevermans een plan. Ze wilde met het hele team naar een escaperoom: een kamer waar je door het oplossen van puzzels uit moet ontsnappen. "Ja dat is iets wat Suzan en ik wel vaker samen doen", vertelt ze aan deze site. "Dus ik had de teammanager geappt en gevraagd of we nog ergens tijd hadden buiten de baan."

Teambuilding

"Toen zei ik: laten we een escaperoom inplannen, want dat vinden we allemaal wel leuk volgens mij", vervolgt de 21-jarige. "We zijn allemaal heel competitief en waren er allemaal goed in. Dus het was wel goed voor de teambuilding. Echt heel leuk."

Eigenlijk hebben ze die teambuidling niet eens nodig. De tennissters kunnen het goed met elkaar vinden. "Maar het is altijd goed om te doen. Om elkaar toch even te spreken en samen te lachen. Dan krijg je toch sneller een connectie met elkaar. Dus activiteiten zijn wel leuk om samen te doen."

Plezier

Ze maken veel plezier samen en zijn ook heel open naar elkaar. Dat is volgens Koevermans de kracht van het team. "We kunnen alles met elkaar bespreken, niks is te gek. Ik denk dat daardoor ons team heel hecht is."

Lamens bevestigt dat. "Ik denk dat dat ons team wel kenmerkt, dat we altijd lachen met elkaar. Er is een goede sfeer en het is gezellig."

Bekende vader

Het publiek in Den Haag zal vast ook voor een goede sfeer zorgen voor het Nederlandse team. Doordat de wedstrijden in Den Haag worden gespeeld zal wellicht ook de bekende vader van Anouk op de tribune zitten. Mark Koevermans was jarenlang prof en haalde ooit zelfs de laatste zestien op Wimbeldon. Na zijn carrière werd hij directeur bij voetbalclub Feyenoord

Sterke tegenstanders

De Nederlandse tennissters spelen donderdag tegen Duitsland en zaterdag tegen Groot-Brittannië twee enkelspelen en een dubbelspel. De beste van de drie ploegen plaatst zich voor de Finals in november in China.

De Britten treden aan met echte toppers, waaronder Katie Boulter (nummer 40 op de wereldranglijst). De nummer één van Duitsland Eva Lys is ook een waardige tegenstander. Zij boekte dit jaar haar eerste WTA 1000-zege in Dubai.