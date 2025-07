Toptennisster Aryna Sabalenka heeft korte metten gemaakt met de verklaring van Emma Raducanu na hun wedstrijd. Raducanu klaagde na afloop van haar verloren wedstrijd tegen de nummer 1 van de wereld over de bespanning van haar tennisracket.

De Britse toptennisster verloor in twee sets van Sabalenka, waardoor ze is uitgeschakeld op het heilige gras van Londen. Na afloop van de wedstrijd klaagde de Britse over de bespanning van haar racket. De spanning van haar snaren zou in de beginfase van de wedstrijd niet goed zijn geweest.

Toptennisster Emma Raducanu vecht tegen tranen op Wimbledon: 'Ik kan nu beter de pijn voelen' Britse toptennisster Emma Raducanu werd vrijdag uitgeschakeld op Wimbledon. Ze liet fans op het grandslamtoernooi in Londen flink schrikken door een val in haar partij tegen Aryna Sabalenka. De 22-jarige was zelf ook erg aangeslagen.

Terugkerend probleem

Raducanu was niet tevreden met haar uitrusting en vertelde na haar verloren wedstrijd dat ze twee rackets naar de bespanner had gestuurd, maar dat het 20 minuten duurde voordat ze terugkwamen. Ze ondervond hetzelfde probleem tegen Mimi Xu in de eerste ronde van het toernooi.

"Ik had het gevoel dat de bal vloog. Ik had al mijn rackets laten bespannen voor de wedstrijd, en het voelde alsof het geluid compleet anders klonk. Misschien kwam het doordat het dak erop zat", verklaart ze aan Daily Express.

Publiekslieveling Wimbledon zorgt met vervelende val voor grote schrik: 'Dit kan wel eens vervelend uitpakken' Het Britse volk heeft in het hedendaagse vrouwentennis geen grotere held dan Emma Raducanu. Ze won in 2021 het US Open en maakte daarmee een einde aan 44 jaar zonder grandslamtitel voor een Britse speelster. Dit keer speelde Raducanu in de derde ronde van Wimbledon tegen Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Dat ging met vallen en opstaan. Sabalenka won met 7-6 en 6-4.

Beginnersfout

Volgens Daily Express vond Sabalenka het bespannings-probleem van haar tegenstander een beginnersfout. "Het is heel normaal om een ​​extra racket mee te hebben, misschien niet in je tas, maar wel in je team," legde de nummer 1 van de wereld uit. "Mijn team heeft bijvoorbeeld altijd twee extra rackets met een hogere spanning en twee extra rackets met een lagere spanning. Ze maken het klaar. Dan hoef je ook niet te wachten op een nieuw racket."

Programma Wimbledon 2025 | Alle ogen op Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka na drama voor Nederlandse tennissers Op Wimbledon is het tennisgeweld inmiddels in volle gang. Alle Nederlanders hebben in het enkelspel ondertussen het toernooi moeten verlaten, maar er zijn nog genoeg toppers van de partij. Zo komen topfavorieten Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz vrijdag in actie in de derde ronde. Bekijk hier het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.

'Vreselijke ervaring'

De wijze woorden van Sabalenka komen niet uit de lucht vallen. Eerder ervaarde ze hetzelfde probleem als haar tegenstander, waaruit ze een wijze les trok: "Ik heb ook een vreselijke ervaring gehad op Roland Garros, toen ik in de halve finale verloor van Muchova omdat ik geen racket had. We waren niet voorbereid. Ik had niet de juiste spanning. Ik moest met een lagere spanning spelen. Ik had de bal niet onder controle en voelde me niet goed."

"Na die ervaring hebben we geleerd dat het voor de zekerheid vier extra rackets in de tas van mijn team zijn", gaat ze verder. "Je weet maar nooit. Je kunt wakker worden en je geweldig voelen met één spanning. Een andere dag word je wakker en voel je je helemaal niet. Daar moet je op voorbereid zijn."

Verbijstering door kritische coach van gebroken toptennisser op Wimbledon: 'Dacht dat het een grap was' Tennisser Stefanos Tsitsipas zit in een diep dal zowel op de baan, als daarbuiten. Hij lijkt er met zijn hoofd niet helemaal bij te zijn, merkte ook zijn coach Goran Ivanisevic op na zijn uitschakeling op Wimbledon. Zij harde woorden werden met verbijstering aangehoord.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.