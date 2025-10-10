Daphne Deckers en Richard Krajicek delen samen met hun dochter een opvallende en persoonlijke boodschap. Waar Deckers onlangs openhartig sprak over haar eigen gezondheid, doet nu ook hun dochter een dringende oproep via sociale media.

De 56-jarige presentatrice en schrijfster vertelde recent bij Goedemorgen Nederland dat ze al maanden haar eigen hartslag hoort in haar linkeroor. Een beangstigende ervaring, die haar in eerste instantie deed denken aan tinnitus. Na onderzoek bleek het te gaan om een ouderdomsverschijnsel: het filter in haar hersenen dat geluiden dempt, veroudert.

"Je hoort eigenlijk het geluid van je eigen lichaam", legde ze uit. "Ik moet nu leren dat te negeren. Wat je aandacht geeft, dat groeit." Deckers besloot haar ervaring te delen om anderen te laten weten dat zulke klachten vaak onschuldig zijn, maar wél aandacht verdienen.

'Iemand tips?'

De dochter van Deckers en Krajicek, Emma, heeft via Instagram een dringende oproep gedaan. Voor een studentenfilm zoekt ze een boekenwinkel die na sluitingstijd twee avonden beschikbaar is om te filmen. "Oke, dringende vraag: ik moet voor een filmproject voor de uni een scène opnemen in een boekenwinkel. Weet iemand een winkel die daarvoor openstaat?", schreef ze in haar story.

Haar moeder deelde het bericht van haar dochter vervolgens met haar eigen volgers. "Mijn dochter Emma zoekt voor een studentenfilm een boekenwinkel waar twee avonden gefilmd mag worden. Iemand tips?", schreef ze erbij. Wie weet heeft de oproep Emma inmiddels aan een geschikte boekenwinkel geholpen.

i De oproep van Daphne Deckers voor haar dochter Emma. ©Instagram

Krajicek herstelt van zware hartoperatie

Niet alleen Deckers kreeg te maken met gezondheidsproblemen, ook haar man Krajicek had een zwaar jaar achter de rug. De oud-Wimbledonwinnaar werd geopereerd aan zijn hart, nadat artsen ontdekten dat zijn aorta gevaarlijk was verwijd. "Als ik niet was gegaan, had ik hier misschien niet meer gestaan", vertelde hij eerder. Bij de ingrijpende operatie werd een kunststof steunkous rond zijn aorta geplaatst.

Inmiddels is Krajicek goed hersteld van de zware operatie. De oud-Wimbledonwinnaar is weer actief binnen het tennis en blijft betrokken bij zijn toernooi in Rotterdam. Zijn verhaal is voor velen een herinnering hoe belangrijk het is om naar je lichaam te luisteren, ook als topsporter.