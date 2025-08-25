Botic van de Zandschulp nam het maandag in de eerste ronde van de US Open op tegen de Deense wereldtopper Holger Rune, maar tijdens de eerste set was er plotseling flink wat onrust op de tribunes. De wedstrijd werd daarop een aantal minuten stilgelegd.

Van de Zandschulp, die afgelopen week nog de finale haalde van het ATP-toernooi van Winston-Salem, moest in de hitte in New York nog even warmdraaien, want Rune nam al heel snel een 3-0 voorsprong. Na wat breaks over en weer serveerde de Deen bij 5-3 voor setwinst, maar bij het tweede punt ging het fout. Rune miste zijn eerste service en toen was er ineens rumoer in het publiek. De Deen keek in de richting van het geluid en zag toen al heel snel dat er iets serieus aan de hand was.

Op de tribune voelde iemand zich niet helemaal lekker en andere toeschouwers kwamen al snel naar de plek des onheils met flesjes water. Van de Zandschulp en Rune werden door umpire James Keothavong naar hun bankje geroepen, want met alles wat er op de tribune gebeurde, konden de twee natuurlijk niet verder spelen. Ook de dokter werd ondertussen naar de baan gehaald en moest te hulp schieten.

Medische hulp

Keothavong gaf even later een update aan de rest van het publiek en de kijkers thuis. "Zoals jullie hebben gemerkt voelt iemand zich niet zo lekker. Zolang er geen medische assistentie is, zullen we niet verder spelen. Bedankt voor jullie geduld", riep hij door de microfoon.

Even later was de medische hulp gearriveerd en werd de toeschouwer afgevoerd. De andere mensen in het publiek applaudisseerden ondertussen om hun steun te betuigen. Dat was voor de umpire het teken om Van de Zandschulp en Rune weer de baan op te sturen om verder te spelen.

