Voor Tallon Griekspoor is Roland Garros uitgelopen op een grote deceptie. In een bloedheet Parijs maakten hij en tegenstander Matteo Arnaldi er in hun eerste ronde een ware slijtageslag van en die werd gewonnen door de Italiaan. De beste Nederlandse tennisser van dit moment haalde vorig jaar nog de achtste finales.

Griekspoor zette vorig jaar in Parijs zijn beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi neer door de achtste finales te halen. Het was echter de vraag wat we deze keer van hem mochten verwachten, want de aanloop naar Roland Garros verliep dit jaar echter erg moeizaam. De nummer 33 van de wereld won slechts één van zijn zes partijen op het hoogste niveau dit gravelseizoen en ook in Parijs ging het direct mis.

De Nederlander trof met Arnaldi de nummer 104 van de wereld, maar de Italiaan stond twee jaar geleden nog op de 30e plek en haalde toen ook de vierde ronde op Roland Garros. Griekspoor wist dus dat hij het weleens zwaar zou kunnen krijgen en dat bleek in een bloedheet Parijs, waar de temperatuur boven de dertig graden lag, ook het geval.

Fysieke problemen in slopende eerste set

Al in de eerste set werd duidelijk dat de twee elkaar weinig ontliepen, want een tiebreak moest de beslissing brengen. Griekspoor overleefde daarin liefst vier setpoints en sloeg zelf vervolgens op zijn derde kans wel toe. Er waren echter ook gelijk wat zorgen, want de Nederlander nam direct na de set een medische time-out om behandeld te worden aan blaren op zijn voet.

Ondanks die fysieke problemen leek het erop dat Griekspoor door kon drukken, maar nadat hij een breakpoint vroeg in de tweede set liet liggen, kantelde de partij. Arnaldi brak zelf twee keer en trok de stand na twee uur tennis weer gelijk.

Gemiste kansen komen Griekspoor duur te staan

Gemiste kansen kwamen Griekspoor in de derde set ook duur te staan. Net als in de eerste set werd het een tiebreak en die leek zijn kant op te vallen. Vanaf een 6-3 voorsprong verloor hij echter vijf punten op rij en daarmee zat hij diep in de penarie.

Griekspoor moest zich nog één keer zien op te richten, maar dat lukte in de vierde set niet meer. Arnaldi plaatste op 1-1 de beslissende break en kwam vervolgens niet meer in de problemen: 6-7, 6-3, 7-6, 6-3.

Voor Griekspoor zal de vroege uitschakeling in Parijs hard aankomen. Hij verliest zijn punten van vorig jaar en dat kost hem minimaal zeven plekken op de wereldranglijst. Als andere spelers beter presteren, kan hij nog verder gaan zakken.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover