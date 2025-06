Jack Draper stond lange tijd te boek als een groot tennistalent, maar door blessures duurde het even voordat hij zijn weg naar de top wist te vinden. Dat lukte de tennisser het afgelopen jaar en hij wordt zelfs al vergeleken met Rafael Nadal. Alle ogen zullen de komende tijd op hem gericht zijn tijdens Wimbledon, maar daar is hij vermoedelijk niet van onder de indruk.

Draper werd op 22 december 2001 geboren in de Londense wijk Sutton en dat hij tennisser zou worden, stond toen al in de sterren geschreven. Vader Roger werkte voor de Britse tennisbond en moeder Nicky was zelf Britse jeugdkampioene. Hun zoon bleek al snel veel talent te hebben en in 2018 haalde hij zelfs de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon. Die verloor hij, maar het was een duidelijk signaal dat Draper het ver kon gaan schoppen.

Afgekeken truc van Rafael Nadal

Draper wordt doordat zijn linkshandige forehand regelmatig vergeleken met Rafael Nadal en gek is dat niet. Beiden zijn namelijk van oorsprong rechtshandig, maar op de tennisbaan is hun linkerarm dominant. In het geval van Nadal was het een bewuste keuze op aanraden van zijn oom Toni, die hem jarenlang coacht. Hij dacht dat het een voordeel zou zijn aangezien spelers niet gewend zijn een linkshandige tegenstander te treffen.

Dat bleek een juiste constatering, maar het is niet de reden waarom Draper met links speelt. Zijn moeder beweert namelijk dat hij vanaf het eerste moment al het racket in zijn linkerhand pakte. Zelf kwam Draper met een bijzondere verklaring waarom hij linkshandig speelt: "Ik ben gewoon een rare jongen."

Kwakkelen na indrukwekkend debuut

Het duurde een tijdje voordat Draper zijn weg bij de senioren kon vinden, maar in 2021 mocht hij dankzij een wildcard zijn debuut maken op Wimbledon. Hij trof het niet bij de loting: niemand minder dan titelverdediger Novak Djokovic rolde uit de koker. Draper was echter niet onder de indruk en won de eerste set. Djokovic was op tijd bij de les en won uiteindelijk zelfs het toernooi, maar de Brit had zichzelf op de kaart gezet.

Dat het een tijd duurde Draper zijn definitieve doorbraak beleefde, had alles te maken met zijn fysieke gesteldheid. Zo zakte hij vier jaar geleden bij zijn debuut op het hoogste niveau in Miami door de hitte in elkaar en moest hij opgeven. Het was niet de laatste keer dat zoiets gebeurde, want Draper gaf in zijn hele carrière al zestien keer op.

Smerige actie bij doorbraak

Zijn doorbraak kwam eindelijk in 2024. Hij won zijn eerste titel in Stuttgart en maakte naam tijdens de US Open. Hij verraste vriend en vijand door de halve finales te halen. Hij verloor daarin van Jannik Sinner en wederom bleek hij niet helemaal bestand tegen de hitte. Draper zorgde voor een vrij smerig moment door tijdens de partij op de baan te kotsen. Later schreef hij dat toe aan de hitte en de spanning.

Het hek was van de dam en Draper pakte in het voorjaar van 2025 de grootste titel uit zijn loopbaan. De Brit won het masterstoernooi van Indian Wells door wereldtoppers Carlos Alcaraz, Holger Rune en Taylor Fritz te verslaan. Even later wist hij voor de eerste keer tot de top 5 op de wereldranglijst door te dringen.

Veel dates, weinig liefde

Waar Draper inmiddels genoeg succes op de tennisbaan heeft, lukt hem dat nog niet op liefdesgebied. De tennisser is goed bevriend met collega Emma Raducanu en dat leidde tot wat speculaties in de Britse media, maar die bleken nergens op gebaseerd. Draper laat weinig los over zijn liefdesleven, maar lichtte in gesprek met modeblad Vogue toch een tipje van de sluier op: hij is single. Wel merkte hij daarbij op dat hij het leuk vind om op dates te gaan.

Carrière als model

Mocht zijn lichaam hem toch weer in de steek laten dan heeft hij altijd nog een andere baan om op terug te vallen. Draper is namelijk naast tennisser ook model en ligt zelfs vast bij IMG Models. Dat agentschap heeft ook topmodellen als Gisele Bundchen en Heidi Klum onder contract staan. "Ik hou ervan om voor de camera te staan", vertelde hij over zijn passie in gesprek met Vogue.

Britse hoop op Wimbledon

Draper weet dat in Londen de komende weken alle ogen op hem gericht zullen zijn. Hij is de hoop van het thuispubliek om Andy Murray op te volgen, die in 2016 de laatste Britse winnaar in het enkelspel was. Draper is in Londen als vierde geplaatst en dat betekent dat er veel van hem verwacht wordt. Hij zal in ieder geval hopen zijn beste resultaat ooit op het gras neer te zetten, want hij kwam in drie deelnames nog niet verder dan de tweede ronde.