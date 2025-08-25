De tweede dag van de US Open heeft al heel snel een enorme sensatie opgeleverd. De Amerikaanse Madison Keys hoorde bij de grote favorieten voor de titel, maar sneuvelde na een foutenfestival al in de eerste ronde.

Keys haalde in 2017 al een keertje de finale in New York en zal ambities hebben gehad om dit jaar de titel te pakken, want ze won eerder dit jaar al de Australian Open. Het tweede grandslamtoernooi op hardcourt was haar echter minder gunstig gezind en daar kan ze enkel zichzelf de schuld van geven.

De Amerikaanse nummer 6 van de wereld staat bekend om haar harde klappen en is een genot om naar te kijken als ze haar dag heeft. Als ze die niet heeft, wil ze nog weleens de ene na de andere afzwaaier produceren en dat was precies wat er maandag gebeurde in de eerste ronde tegen Renata Zarazua uit Mexico, de nummer 82 van de wereld.

89 afzwaaiers kosten Keys de kop

Zarazua vergat echter te profiteren in de eerste set, want ondanks een break voorsprong en vijf setpoints ging Keys er toch mee aan de haal. De Amerikaanse kwam vervolgens met 3-0 voor in de tweede set en leek daarmee het gevaar afgewend te hebben. Niets was minder waar, want Zarazua dwong alsnog een tiebreak af en was daarin de sterkste.

Het publiek in New York hield de adem in, want zij hadden er natuurlijk weinig zin in om al zo snel een van de beste speelsters uit eigen land uitgeschakeld te zien worden. Keys bleef echter de ene na de andere bal missen en kwam met 5-3 achter in de derde set.

Ze trok de stand nog gelijk, maar toen ze bij een 6-5 achterstand moest serveren om in de partij te blijven, ging het alsnog fout. Zarazua kwam dankzij drie fouten van Keys op matchpoint en toen de Amerikaanse haar 89ste afzwaaier produceerde, mocht de Mexicaanse de mooiste zege uit haar loopbaan vieren.

Grootste stunt tot nu toe op US Open

De uitschakeling van Keys is de grootste stunt tot nu toe op de US Open. De Amerikaanse is de enige speelster uit de top-10 die vooralsnog is uitgeschakeld. Ook bij de mannen was dat nog niet gebeurd, want daar was de nederlaag van Daniil Medvedev de grootste verrassing. De Rus is de nummer 13 van de wereld.

Zarazua staat door haar zege voor het tweede jaar op rij in de tweede ronde. De 27-jarige Mexicaanse moet met Diane Parry uit Frankrijk af zien te rekenen als ze voor het eerst de derde ronde van een grandslamtoernooi wil halen. Parry stuurde eerder op de maandag Petra Kvitova met pensioen.

