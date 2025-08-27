Katie Boulter ligt er al in de eerste ronde van de US Open uit. De Britse nummer twee verloor met 6-4, 6-4 van Marta Kostyuk en kreeg daarna niet alleen sportieve kritiek, maar ook een opvallend advies van tennislegende Martina Navratilova.

Het seizoen begon nog veelbelovend voor Boulter, die vorig jaar twee titels pakte en de top-25 binnenstormde. De laatste maanden liep het echter stroef. Blessureleed en een reeks nederlagen zorgden voor onzekerheid, al leek ze vorige week in Cleveland haar vorm voorzichtig terug te vinden.

In New York kwam daar weinig van terecht. Tegen de Oekraïnse Kostyuk keek Boulter in beide sets al vroeg tegen een break aan en slaagde ze er niet in het tij te keren. De uitschakeling in de eerste ronde betekende opnieuw een flinke tegenvaller in een wisselvallig jaar.

'Kinderen krijgen en klaar'

Na afloop namen de analisten van Sky Sports haar prestaties onder de loep. Oud-prof Ryan Harrison benadrukte dat Boulter vooral meer ritme nodig heeft: "Ze moet zoveel mogelijk wedstrijden spelen richting het laatste deel van het seizoen."

Navratilova haakte in met een knipoog. "Of misschien gewoon trouwen, kinderen krijgen en klaar. Geen stress meer", grapte de achttienvoudig grandslamwinnares. Harrison reageerde gevat: “Dat is dan geen tennisstress meer, maar geloof me: een baby rond laten rennen is ook stress."

Boulter blijft positief ondanks afwijzing

Boulter en haar verloofde Alex de Minaur hoopten samen in actie te komen in het gemengd dubbel van de US Open, een nieuw evenement waarbij enkele grote namen uit het enkelspel werden gekoppeld. De organisatie deelde wildcards uit aan andere duo’s, maar liet het koppel Boulter/De Minaur buiten de boot. Ondanks een openlijke oproep van De Minaur op sociale media bleef een uitnodiging uit.

Ondanks alle teleurstellingen blijft Boulter optimistisch. Voorafgaand aan het toernooi vertelde ze dat ze zich 'herontdekt' had en beter in haar vel zat dan tijdens het grasseizoen. Volgende maand wacht bovendien een nieuw podium: de Billie Jean King Cup Finals in Shenzhen. Daar krijgt de Britse opnieuw de kans om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten.

