Voor Tommy Paul leek alles op rolletjes te lopen tijdens zijn wedstrijd in de tweede ronde op Wimbledon. De Amerikaan won donderdag met gemak de eerste set, maar halverwege de tweede set ging het helemaal mis. Paul leek zich tot grote schrik van de fans op de tribune plotseling te blesseren.

De als dertiende geplaatste Paul moest het in zijn tweede partij opnemen tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner. Op papier zou het een makkie moeten worden egen de nummer 165 van de wereld en op de baan leek dat ook werkelijkheid te worden. Paul had lange tijd geen kind aan zijn tegenstander en won de eerste set met 6-1.

De Oostenrijker kwam aan het begin van de tweede set verrassend een break voor, maar Paul stelde orde op zaken en bracht de stand bij 4-4 in balans. Hij leek bij een 30-0 stand in zijn eigen servicegame hard op weg om door te drukken, maar toen ging het plotseling mis.

Pijnlijke landing

Paul verscheen aan het net en Ofner speelde een sterke lob, die de Amerikaan maar net terugkreeg met een vrij zwakke smash. Bij de landing kwam Paul helemaal verkeerd neer en hij greep direct naar zijn voet. Ofner sloeg de bal ondertussen simpel langs de strompelende Amerikaan, maar de vraag is of veel fans dat gezien hebben, want zij letten vooral op hoe het met Paul ging.

Waar er normaal gesproken alleen blessurebehandelingen tussen de games door gedaan kunnen worden, wordt er bij heftige incidenten een uitzondering gemaakt. Het lukte Paul om zijn bankje te halen en de dokter werd direct naar de baan geroepen. De Amerikaan vertelde tegen hem dat hij iets onder zijn voet voelde knappen en werd minutenlang behandeld.

Paul kon na de behandeling wel weer verder spelen en dus leek het mee te vallen. Hij won zelfs nog de game waar ze op dat moment mee bezig waren. Ofner won daarna echter drie games op rij en bracht daarmee de wedstrijd in balans.

Topspeler

Paul is inmiddels niet meer weg te denken uit de top-20 van de wereld en door het bereiken van de kwartfinales op zowel de Australian Open als Roland Garros stond hij zelfs een tijdje bij de beste tien. De Amerikaan kan ook op gras goed uit de voeten, want vorig jaar haalde hij de kwartfinales in Londen.

