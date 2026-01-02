Toptennisser Jannik Sinner blikt terug op 2025 met een emotionele boodschap aan zijn fans. Het was een bewogen jaar voor de Italiaan waarin hij onder meer een dopingschorsing kreeg. "Sommige momenten waren moeilijk te accepteren."

Toptennisser Sinner gaat in januari 2026 vol voor een herhaling van zijn succes: hij wil de Australian Open voor de tweede keer op rij winnen. Lukt hem dat, dan pakt hij zijn derde titel op rij op de Aussie Open.

Het afgelopen jaar was echter extreem turbulent voor de huidige nummer twee van de wereld. Hij werd drie maanden geschorst wegens het gebruik van clostebol, een verboden middel, en miste daardoor belangrijke Masters-toernooien in Amerika, zoals die van Indian Wells en Miami.

Bewogen jaar

Na zijn terugkeer in mei veroverde Sinner zijn eerste Wimbledon-titel en verdedigde hij zijn trofee op de ATP Finals in Turijn. Daarnaast was de 24-jarige Italiaan finalist op Roland Garros en de US Open, waar hij in beide finales verloor van zijn rivaal Carlos Alcaraz. Ook de strijd om de nummer één-positie aan het einde van het jaar verloor hij aan de Spanjaard.

Ondanks alles was 2025 een zeer goed jaar voor Sinner, aangezien hij twee grandslamtitels won en zijn totaal aantal Grand Slams op vier bracht. Vlak voor de jaarwisseling van 2026 liet Sinner van zich horen op sociale media.

'Dieptepunten die moeilijk te accepteren waren'

De toptennisser deelde een beladen videoboodschap."Mensen, wat een jaar was dit", begon Sinner. "Er waren ongelooflijke hoogtepunten, maar ook dieptepunten die heel moeilijk te accepteren waren. Toch zie ik in dit hele jaar niet alleen de resultaten. Ik zie grote lessen."

Sinner onthult dat hij deze grote teleustellingen en lessen niet had kunnen verwerken zonder zijn meest dierbaren. "Ik ben echt dankbaar voor mijn hele team, familie en jullie allemaal voor de steun die jullie me het hele jaar hebben gegeven. Dat betekent echt alles voor me. Voor nu wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar, vier het met de mensen van wie je houdt en we zien elkaar allemaal heel snel weer op de baan. Ciao, ciao!"

Australian Open

Net als de twee voorgaande jaren heeft Sinner besloten om de eerste twee weken van het seizoen geen toernooien te spelen. In tegenstelling tot zijn grootste rivalen, zien we zijn eerste wedstrijd pas op de Australian Open, die op 18 januari begint.