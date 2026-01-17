Carlos Alcaraz zorgde aan het einde van het afgelopen jaar voor een enorme schok in de tenniswereld door zijn plotselinge breuk met coach Juan Carlos Ferrero. Tennisicoon Boris Becker zag dat ook totaal niet aankomen en is benieuwd hoe de Spanjaard voor de dag gaat komen op de Australian Open. De Duitser vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl ook vast wie hij graag als nieuwe coach van de nummer 1 van de wereld ziet.

Alcaraz hoopt zijn collectie grandslamtitels de komende weken compleet te gaan maken, want alleen de Australian Open ontbreekt nog in zijn prijzenkast. De Spanjaard moet dat dus echter doen zonder Ferrero, onder wie hij alle zes zijn eerdere grote titels pakte. Die breuk zagen velen in de tenniswereld niet aankomen en Becker was één van hen.

Droomhuwelijk met Rafael Nadal?

"Ik was heel erg verbaasd, in eerste instantie kon ik het niet geloven", reageert Becker. De Duitser vraagt zich af of we nu een andere Alcaraz gaan zien. "Ik ben benieuwd hoe dat zijn mentaliteit beïnvloedt. Dat zal misschien niet bij het eerste toernooi zo zijn, maar mogelijk wel ergens tijdens het jaar."

Becker denkt dan ook dat er weleens een opvolger voor Ferrero kan gaan komen en hij gooit zelf vast een idee op. "Ik zou er niet van opkijken als er ergens in de lente een nieuwe 'supercoach' gaat komen. Ik droom al van Rafael Nadal en ik ben niet de enige die daarop hoopt."

Veel druk

Alcaraz verdeelde samen met rivaal Jannik Sinner alle grandslamtitels in de afgelopen twee seizoenen. Becker denkt dat de Italiaan een voordeel heeft in Australië. "Sinner is een stuk stabieler met coach Darren Cahill. Hij houdt van regelmaat en waarom zou je stoppen met zo'n succesvolle samenwerking. Dus ik denk dat de druk bij Alcaraz ligt om te laten zien dat hij ook zonder Ferrero grandslamtoernooien kan winnen."

Dat komt volgens de tennislegende nog bovenop de druk die Alcaraz heeft om voor het eerst de Australian Open te winnen. Becker won zelf drie van de vier grandslamtoernooien, maar kreeg het niet voor elkaar om Roland Garros te winnen. Hij herinnert zich nog goed dat hij in Parijs extra druk voelde: "Je probeert altijd om het missende puzzelstukje te vinden en in mijn geval was dat Roland Garros."

"Ik probeerde verschillende soorten voorbereidingen, andere speelstijlen, maar uiteindelijk kwam ik nooit verder dan de halve finales. Natuurlijk wil je ze allemaal winnen, maar ik ben vooral blij dat ik er toch drie van de vier heb gewonnen."

Alcaraz of Sinner?

Wel ziet Becker een groot verschil met zijn situatie: "Alcaraz is nog jong en hij verbetert zichzelf nog steeds ieder jaar. Hij was de eerste die zei dat als hij één toernooi zou mogen winnen dat het dan de Australian Open was. Hij heeft een goede winter gehad, dus ik ben er zeker van dat hij heel gemotiveerd is."

Ondanks die motivatie en het feit dat Alcaraz zeven van de laatste negen ontmoetingen met zijn rivaal won, denkt Becker niet dat hij de favoriet is in Melbourne: "Mijn gevoel zegt op dit moment dat Sinner het voordeel heeft, want hij heeft hier al twee keer gewonnen. Hij is voor mij de favoriet, maar je kunt Carlos nooit uitvlakken."

De Australian Open wordt vanaf 18 januari elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max .

