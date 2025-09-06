Bij het US Open 2025 in New York komt er sowieso een Nederlandse winnaar in het heren enkelspel voor rolstoeltennissers (categorie quad). De twee mannen in de eindstrijd zijn Sam Schröder en Niels Vink. Zij domineren het circuit al jaren.

Beide landgenoten kwamen eenvoudig door hun halve finale. Vink, die als eerste is geplaatst, gaf Guy Sasson weinig kans op een stunt: 6-3 6-4. De als tweede geplaatste Schröder had geen genade met Andy Lapthorne: 6-1 6-0. In zijn eerdere drie partijen verloor hij nog geen set. Vink overigens ook niet, maar bij Schröder zijn de setstanden nog overtuigender.

Eerder dit jaar won Schröder het Australian Open en Vink was de beste op Wimbledon. Ze maakten vorig jaar uit wie olympisch kampioen zou worden bij de Paralympische Spelen. Vink trok toen aan het langste end.

Quad

De spelers komen uit in de klasse quad. De Nederlandse tennisbond legt zo uit wat dat is: "In deze klasse hebben de rolstoeltennissers zowel een beperking aan de armen als aan de benen. Hierdoor zijn zij beperkt in het voortbewegen van hun rolstoel en het vasthouden van het racket."

Sam Schröder

Sam Schröder (uit 1999) is geboren in Ospel (Limburg)l. Hij werd geboren met het split hand split foot syndroom, waardoor hij vanaf zijn achtste steeds meer moeite had met lopen. Dat had te maken met de vorm van zijn pezen en spieren, ook had hij artrose in de knieën.

Geleidelijk moest hij meer gebruik maken van een rolstoel. Tevens onderging hij talloze operaties aan voeten en handen. In 2024, na zijn paralympische avontuur, kreeg hij de erepenning van de gemeente Nederweert.

Niels Vink

Vink komt uit Helmond en hij zei vooraf tegen de NOS dat hij in het vliegtuig naar de VS zou stappen met maar één doel: de eindzege. Hij verloor als baby zijn benen na een bacteriële infectie. "Ik heb eigenlijk alles, op een ding na", zegt hij. "Dat is het Australian Open. Die heb ik nog noiot gewonnen. Het zou wel heel vet zijn om dan mijn career slam af te maken. Of alle slams in één jaar, dat lijkt me de ultieme uitdaging."

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.