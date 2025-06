Een mooi moment voor Tallon Griekspoor. De Nederlandse toptennisser stond na zijn opgelopen blessure op Roland Garros enige tijd aan de kant, maar maakte dinsdag bij het grastoernooi van Mallorca zijn rentree en deed dat met een zege op Ethan Quinn: 7-5, 6-4. Griekspoor werd tijdens de partij gesteund door een oude bekende.

Griekspoor haalde op Roland Garros voor het eerst in zijn loopbaan de vierde ronde van een grandslamtoernooi, maar zijn avontuur in Parijs eindigde in mineur. Hij raakte voor zijn partij tegen Alexander Zverev geblesseerd aan een buikspier en moest na anderhalve set opgeven. Griekspoor moest als gevolg daarvan ook het ATP-toernooi van Rosmalen aan zich voorbij laten gaan.

Zijn fans zullen even hebben gevreesd voor Wimbledon, maar deelname aan dat toernooi is gelukkig niet in gevaar gekomen. Griekspoor keerde dinsdag weer terug op de baan in Mallorca en daar hoopt hij vertrouwen te tanken richting het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Succesvolle rentree op Mallorca

Griekspoor is als vierde geplaatst op het Spaanse eiland en mocht daardoor de eerste ronde overslaan. Hij speelde in de tweede ronde tegen een bekende, want Griekspoor nam het in Parijs ook al op tegen Quinn. Toen trok Griekspoor in de derde ronde pas na vijf sets aan het langste eind, maar deze keer ging het een stuk soepeler.

De Amerikaan wist tot en met 5-5 bij te blijven, maar werd toen gebroken en Griekspoor maakte het op eigen service overtuigend af. Opvallend was dat Quinn in het eerste bedrijf meer punten won, maar toch de set naar de Nederlander zag gaan.

Griekspoor brak de Amerikaanse nummer 95 van de wereld meteen in de tweede set en had daarmee de touwtjes stevig in handen. De Amerikaan brak nog wel terug, maar Griekspoor sloeg even later opnieuw toe en gaf deze keer de voorsprong niet meer uit handen.

Kwartfinale

De Nederlander speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Gabriel Diallo en Laslo Djere. Diallo won eerder deze maand de titel in Rosmalen en opvallend genoeg speelde hij op Roland Garros ook al tegen Griekspoor. De Nederlander was in de tweede ronde in vier sets te sterk.

Hereniging met coach

Griekspoor werd tijdens de partij bijgestaan door niemand minder dan Kristof Vliegen. De tennisser en de Belgische coach namen vorig jaar na een emotioneel gesprek afscheid van elkaar, maar ruim een half jaar later besloten de twee toch weer samen te gaan werken. Griekspoor werd eerder dit jaar bijgestaan door Dennis Sporrel en Xavier Malisse, maar hij besloot vlak voor Roland Garros niet verder te gaan met de twee.

Wimbledon

Griekspoor wil vertrouwen tanken richting Wimbledon, dat volgende week begint. De Nederlander heeft daar door een aantal afmeldingen een geplaatste status en dat betekent dat hij in de eerste rondes de wereldtoppers ontloopt. Griekspoor kwam in Londen nog nooit verder dan de tweede ronde.