André Agassi liet zich op Instagram van zijn meest oprechte kant zien. De voormalige tennislegende vierde de verjaardag van zijn dochter Jaz met een reeks persoonlijke foto’s en herinneringen. Een liefdevol eerbetoon aan hun band, en een zeldzame blik in het leven dat hij deelt met Steffi Graf buiten de spotlights.

Het was dochter Jaz die op 3 oktober haar 22ste verjaardag vierde. Voor Agassi een moment om even stil te staan bij de tijd die voorbijvliegt. Op zijn Instagram-account deelde hij iets wat hij zelden doet: een persoonlijk kijkje in zijn gezin.

'Ik hou meer van je dan je weet'

Op Instagram plaatste Agassi een korte video met oude en nieuwe foto’s van zijn dochter. Op de ene zit een jonge Jaz op zijn schouders, op de andere poseren ze lachend samen. "Gefeliciteerd, Jazzy. Ik hou meer van je dan je weet", schreef hij onder de beelden. De diavoorstelling werd begeleid door het nummer Just How Fast the Night Changes van One Direction, een subtiele verwijzing naar hoe snel de tijd voorbijgaat.

De post raakte veel fans, maar vooral dochter Jaz. "Aww, jij bent de beste", reageerde ze liefdevol. Het bericht kreeg duizenden likes en reacties van volgers die geraakt waren door de schattige beelden. Zulke inkijkjes deelt Agassi zelden; juist daardoor kwam het eerbetoon des te oprechter over.

Tennislegendes leven verder buiten de spotlights

In de reeks beelden was ook Agassi’s vrouw Steffi Graf te zien, samen met hun dochter. Het illustere tennisduo trouwde in 2001 en koos daarna bewust voor een leven buiten de sportieve schijnwerpers. Beiden waren samen goed voor dertig Grand Slam-titels, maar kozen na hun carrières voor familie boven roem.

Agassi en Graf wilden hun kinderen nooit richting tennis duwen. “We willen dat ze hun eigen weg vinden,” zei Agassi eerder in een zeldzaam interview. Jaz houdt zich vooral bezig met dansen, paardrijden en reizen, al sloeg ze onlangs nog wat ballen tijdens de US Open in New York.

Agassi boekt ook succes als teamcaptain

Ook sportief kende Agassi onlangs een bijzonder moment. Als captain van Team Wereld leidde hij zijn ploeg in september naar winst in de Laver Cup, ten koste van Team Europa. Het was zijn debuut als teamcoach, en met spelers als Taylor Fritz en Alex de Minaur liet Agassi zien dat zijn inzicht en charisma ook naast de baan het verschil kunnen maken.

De zege betekende meer dan alleen een beker. Voor Agassi was het de bevestiging dat zijn invloed in het tennis nog lang niet verdwenen is — of het nu gaat om het coachen van jonge talenten of om een liefdevolle boodschap aan zijn dochter. De legende van Las Vegas blijft, op zijn eigen manier, mensen raken.