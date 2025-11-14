Het ziet er somber uit voor de Nederlandse vrouwenploeg in de Billie Jean King Cup. Oranje verloor vrijdag de tweede enkelpartij tegen Slovenië. Suzan Lamens was de mindere van Kaja Juvan.

De nummer 1 van Nederland ging in drie sets ten onder tegen Juvan: 6-7(5) 6-4 3-6. Hoewel het team van captain Elise Tamaëla wel het dubbelspel van het eerste groepsduel won, is Oranje zo goed als uitgeschakeld. Nederland speelt zondag de tweede en laatste groepswedstrijd tegen India.

Voordat Lamens van Kaja Juvan verloor, was Arantxa Rus eerder vrijdag in haar eerste partij in het Indiase Bengaluru in twee sets ten onder gegaan tegen Tamara Zidansek. Het dubbelspel werd wel gewonnen. Het Nederlandse duo Lamens-Demi Schuurs won in twee sets van het Sloveense dubbel Dalila Jakupovic-Nika Radisic: 6-4 6-0. Daardoor eindigde de ontmoeting in 2-1 voor Slovenië.

Wereldgroep

Nederland probeert in een play-off met verder gastland India in de Wereldgroep van het landentennis te blijven. De kans dat Oranje nog groepswinnaar wordt en volgend jaar in de kwalificaties voor het eindtoernooi speelt, is nihil. Zelfs een zege op India is waarschijnlijk niet meer genoeg. India en Slovenië treden zaterdag tegen elkaar aan.

Het jaar 2025

Het was een steady jaar voor Lamens. De beste tennisster van Nederland staat richting het einde van het seizoen op de 86e plaats op de wereldranglijst, ongeveer even hoog als vorig jaar vlak, nadat ze haar tot nu toe enige titel had gepakt. "Ik heb dit jaar alle grote toernooien gespeeld en ben tevreden dat ik mijn ranking heb behouden", zei Lamens tijdens een persmoment in Amstelveen richtnig de BJK Cup.

De laatste maanden ging het minder. De Aziatische toernooien brachten weinig geluk. "Dat was wel de meest pittige trip van het jaar. Het was de langste en ook nog eens aan het eind van het jaar. En het was natuurlijk niet heel goed gegaan. Ook omdat ik een titel had die ik niet heb weten te verdedigen", zegt Lamens over het toernooi in Osaka.