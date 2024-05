Libéma Open: oud-winnaar Tim van Rijthoven maakt na ellendige periode comeback, geen Jesper de Jong

Eindelijk goed nieuws voor Tim van Rijthoven. De 27-jarige Nederlander krijgt een wildcard voor het Libéma Open. Van Rijthoven kwam door een blessure sinds februari 2023 niet meer in actie. Jesper de Jong, die op Roland Garros indruk maakte, doet niet mee aan het grastoernooi in Rosmalen, zo laat hij aan deze site weten.

Van Rijthoven won met een wildcard de editie van 2022. In de finale van het ATP-toernooi van 's-Hertogenbosch (zoals het officieel te boek staat) won hij knap van de Rus Daniil Medvedev: 6-4 6-1. Die flow trok Van Rijthoven door naar Wimbledon, waar hij dankzij zijn eindzege op het Libéma Open ook een wildcard voor kreeg. Van Rijthoven bereikte de vierde ronde van het heilige grastoernooi in Londen, waarin hij uitgeschakeld werd door Novak Djokovic.

Vrije val op ATP-ranking

Hij stond op de rand van de top 100 toen diverse blessures hem dwars zaten, vooral een elleboogblessure. De Brabander wilde onlangs al zijn rentree maken in de kwalificaties van Roland Garros, maar besloot zijn comeback uit te stellen. Die komt dus in Rosmalen. Dat toernooi is van 10 tot 16 juni. Van Rijthoven is inmiddels niet meer terug te vinden in de ATP-ranking.

Geen Jesper de Jong in Rosmalen

Daarop maakt Jesper de Jong waarschijnlijk een flinke sprong. Hij kwalificeerde zich via het kwalificatietoernooi voor Roland Garros en overleefde de eerste ronde. Op de liveranking is hij gestegen naar de 146e plek, een stijging van dertig plekken. In de tweede ronde sneuvelde hij tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, al bood De Jong goed weerstand. Het leverde hem 110.000 euro aan prijzengeld op.

De Jong gaat voorlopig even verder op gravel en laat Rosmalen links liggen. Dat laat hij weten aan Sportnieuws.nl. De Jong speelt over anderhalve week twee toernooien in Italië.

Arantxa Rus en Naomi Osaka in Rosmalen

Suzan Lamens heeft ook een wildcard gekregen. Zij wordt na Arantxa Rus de tweede Nederlandse vrouw in het enkelspeltoernooi. De 24-jarige Lamens, de nummer 146 van de wereld, won vorige maand een WTA-toernooi in het Portugese Oeiras.

De fans op het Autotron kunnen ook genieten van Naomi Osaka. Zij debuteert in Rosmalen. De Japanse Osaka was ooit nummer één van de wereld en achter haar naam staan vier grandslamtitels.