Om de jurk van Aryna Sabalenka was in aanloop naar Roland Garros flink wat te doen en dinsdag toonde ze die voor het eerst aan het publiek. Dat had de eerste keer moeten zijn dat de fans in Parijs de outfit zouden zien, maar door een blunder van haar kledingsponsor was dat niet het geval.

Sabalenka toonde een week voor het toernooi vol trots de jurk die haar sponsor Nike speciaal voor haar had ontworpen. Dat leverde flink wat reacties op, want de outfit van de nummer 1 van de wereld is gedeeltelijk doorschijnend.

De Belarussische nummer 1 van de wereld verscheen dinsdag voor de eerste keer in de jurk op het gravel in Parijs en het was de vraag of ze nog last zou hebben van haar kleding. Niet doordat die doorschijnend is, maar wel doordat het een donkere kleur heeft en het in Parijs dinsdag door de felle zon boven de dertig graden was.

Sabalenka had daar echter geen moeite mee en was in twee sets te sterk voor de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 50 op de wereldranglijst: 6-4 6-2. De verliezend finaliste van vorig jaar kwam in de eerste set al snel op een 4-0 voorsprong. De Spaanse kwam nog terug tot 5-4, maar moest de set aan Sabalenka laten.

Ook in de tweede set pakte de viervoudig grandslamwinnares een ruime voorsprong (5-0). Opnieuw wist haar tegenstandster nog een keertje terug te breken, maar na een uur en een kwartier besliste Sabalenka de partij toch in haar voordeel.

Blunder van kledingmerk

Opmerkelijk genoeg bleek Sabalenka echter niet de eerste speelster die de jurk, die dus speciaal voor haar ontworpen was, tijdens Roland Garros droeg. De Spaanse Oksana Selekhmeteva droeg zondag in haar eerste ronde tegen Marta Kostyuk namelijk exact dezelfde kleding als Sabalenka.

Het is onduidelijk hoe zij precies aan de jurk is gekomen, maar mogelijk heeft ze die gewoon gekocht bij Nike. Het merk verkoopt die namelijk gewoon via de officiële website. Het is echter de vraag of zij er rekening mee hebben gehouden dat ook speelsters zonder sponsorcontract daardoor de jurk konden kopen en die eerder dan Sabalenka aan het publiek in Parijs konden tonen.

Voor Selekhmeteva bracht de jurk minder geluk, want zij verloor haar eerste ronde van de Oekraïense Kostyuk. Sabalenka is dus wel gewoon door naar de volgende ronde. Zij neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen de winnares van het duel tussen Linda Fruhvirtova uit Tsjechië en de Française Elsa Jacquemot. Waarschijnlijk maakt ze dan opnieuw haar opwachting in de spraakmakende kleding.

