Tennisser Tim van Rijthoven keert na vijftien maanden blessureleed terug

Tim van Rijthoven (26) keert in mei 2024 terug op de tennisbaan. De tennisser uit Roosendaal heeft sinds februari 2023 door blessureleed geen partij meer gespeeld. In 2022 brak hij door met de eindzege bij het grastoernooi in Rosmalen.

Na het ATP-toernooi in Rotterdam in 2023 kreeg Van Rijthoven allerlei kwaaltjes: eerst waren er rugproblemen, daarna kwam er nog een elleboogblessure overheen. In maart besloten de speler en zijn management om pas weer de draad van toernooien aflopen op te pikken, als "alles weer oké" zou zijn. Dat duurde veel langer dan ze konden vermoeden.

Comeback Tim van Rijthoven

Nu is het grote moment van zijn comeback aanstaande. Van Rijthoven wil in de week van 13 mei 2024 deelnemen aan een challenger (het niveau onder de ATP-toernooien). De keus welke dan moet hij nog maken: in het Portugese Oeiras, de Franse stad Bordeaux of het Italiaanse Turijn. Een week later begint het kwalificatietoernooi voor Roland Garros, het enige grandslamtoernooi op gravel. Ook daar wil hij present zijn, meldt Omroep Brabant.

ATP-ranking

Op de ATP-ranking staat van Rijthoven op de... Nee helaas: hij heeft geen positie meer op de wereldwijde tennisladder. Doordat hij zo lang geen duels meer heeft gespeeld, heeft hij precies nul punten. Zijn hoogste positie ooit was de 101e plek, in juli 2022.