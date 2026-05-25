Tallon Griekspoor duikt een dag voordat hij aan Roland Garros begint ineens op met een succesvolle tenniscoach tijdens zijn training.

Tijdens een intensieve training een dag voordat Griekspoor aantreedt tegen Matteo Arnaldi tijdens de eerste ronde van Roland Garros, wordt de Nederlander vergezeld en gecoacht door de succesvolle Zweedse tennistrainer Thomas Högstedt.

'Het is een grote naam'

Thomas Högstedt begeleide in zijn al ruim veertig jaar durende loopbaan toptennissers als Maria Sjarapova, Eugenie Bouchard, Na Li, Simona Halep en Tommy Haas. Nu is de Zweed aan het aftasten of hij een een samenwerking aan kan gaan met Griekspoor.

De Nederlandse nummer 33 van de wereld gaf na de training tegenover De Telegraaf tekst en uitleg over het bezoek van Högstedt aan zijn training. "Dit (de hulp van Högstedt, red.) was al iets eerder de bedoeling, maar ging toen niet door vanwege privéomstandigheden van hem. Nu kwam het zo uit dat hij hier was en is hij de afgelopen week bij twee trainingen geweest. Het is nog even kijken wat precies de bedoeling is, maar er zijn nog geen concrete afspraken of plannen. Het is aftasten."

Dat de paden van Griekspoor en Högstedt elkaar kruisen komt niet uit de lucht vallen. Het managementbureau van Griekspoor is namelijk gevestigd in Stockholm. "We hebben al eerder een paar keer contact gehad over de telefoon. Het is een grote naam. Hij heeft veel bereikt als coach en loopt al 40 jaar rond op de Tour. Hij geeft mij veel bevestiging over hoe ik mijn beste tennis moet spelen en wat er beter kan, in een soort mentorachtige rol. Hij zal zeker niet fulltime met mij gaan reizen", zo verklaard de 29-jarige tennisser over de rol die Högstedt eventueel voor hem kan vervullen.

Geen haast

Griekspoor heeft momenteel dan ook niet echt een coach. In Parijs wordt hij vergezeld door een begeleider en een fysio. Griekspoor is dan ook niet haastig op zoek naar iemand die hem van advies kan voorzien. "Maar er zijn niet heel veel mensen van wie ik gecharmeerd ben. Nou ja, ze zijn er wel, maar die zijn bezet. Met een reden. Ik hou mijn ogen en oren open", zo legt hij uit.

Of het eerste advies tijdens de trainingen zijn vruchten hebben afgeworpen is dinsdag om 11.00 te zien. Dan staat de eerste ronde-partij van Griekspoor tegen Arnaldi op het programma.

