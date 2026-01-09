Pien Hersman en Jesper de Jong geven vaker een blik achter de schermen, maar dit keer doen ze dat op een opvallende manier. Het sportkoppel deelt een gezamenlijke video waarin te zien is hoe hun trainingsdag eruitziet op exact dezelfde dag, maar dan op twee totaal verschillende continenten.

De relatie tussen schaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong staat al langer in het teken van topsport. Beiden werken het grootste deel van het jaar volgens strakke schema’s, vaak ver van huis en regelmatig zonder elkaar. Juist daarom delen ze af en toe momenten die laten zien hoe hun levens, ondanks de afstand, toch parallel lopen.

Dat contrast staat centraal in de video, die door Hersman en De Jong zelf is voorzien van het bijschrift 'Same day, different continent'. Terwijl Hersman haar trainingen afwerkt in Thialf in Heerenveen, is De Jong op datzelfde moment actief in het Australische Adelaide. De video laat gelijktijdig zien hoe Hersman en De Jong hun dag indelen, met dezelfde stappen en momenten, maar ieder op een compleet andere plek in de wereld.

Een kijkje achter de schermen

De beelden beginnen bij het klaarmaken voor de dag. Sportkleding wordt aangetrokken, gevolgd door vaste ochtendrituelen zoals koffie zetten en ontbijt bereiden. Hersman start met een schaaltje havermout met fruit, terwijl De Jong kiest voor een uitgebreid ontbijt met onder meer brood, yoghurt en fruit om voldoende energie op te doen.

Na de eerste training verschuift de aandacht naar herstel. Hersman neemt plaats op de massagetafel, terwijl De Jong het ijsbad induikt. Na een kort rustmoment volgt later op de dag nog een tweede sessie: een fietstraining voor Hersman en krachtwerk in de gym voor De Jong.

Opladen voor wat komen gaat

De video verschijnt in een periode waarin Hersman weer volledig vooruitkijkt. De schaatsster kende een emotionele en sportief lastige fase rond het olympisch kwalificatietoernooi, waarin ze zich niet wist te plaatsen voor de Winterspelen van Milaan. Rond de jaarwisseling vond ze samen met De Jong even tijd om op te laden, met onder meer gezamenlijke uitjes, een bezoek aan de schaatsbaan en het vieren van oud en nieuw.

Voor De Jong stond die periode eveneens in het teken van een korte adempauze, voordat het tennisseizoen weer in alle hevigheid losbarstte. De Nederlander is inmiddels weer afgereisd naar Australië, waar hij zich voorbereidt op een reeks belangrijke toernooien. Met het oog op de Australian Open werkt hij aan zijn vorm en hoopt hij zijn stijgende lijn op de wereldranglijst verder door te trekken.