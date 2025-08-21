Het hoofdtoernooi van de US Open telt momenteel drie Nederlandse tennissers. Daar kunnen er nog drie bij komen, en twee van hen hebben donderdag een belangrijke stap gezet. Dat kostte wel wat tijd.

Woensdag regende het pijpenstelen in New York. De partij van Arantxa Rus werd stilgelegd bij 5-3 in haar voordeel door het weer. Besloten werd dat het restant naar donderdag werd verplaatst. De duels van Arianne Hartono en Jesper de Jong startten door de regen op woensdag niet eens.

Rus en Hartono door naar laatste kwalificatieronde

Bij de hervatting een dag later was de Britse Jodie Burrage, tegenstander van van Rus, aanvankelijk scherper. De 26-jarige nummer 148 van de wereld uit Londen trok de set naar zich toe na een tiebreak. In het tweede bedrijf bloeide Rus op en één succesvolle break volstond om de set met 6-4 te winnen. In de derde set zette Rus door nadat ze voor de derde keer een break verzilverde.

Dus plaatste de Nederlandse zich voor de derde en laatste kwalificatieronde in New York. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Tereza Valentova.

Ook Hartono won in drie sets. De 29-jarige verloor de eerste set van de Australische Olivia Gadecki, alleen daarna draaide ze de boel om. Na ruim twee uur stapte ze als winnares van de baan. Hartono neemt het in haar laatste kwalificatieduel op tegen Francesca Jones uit Groot-Brittannië.

Suzan Lamens is als enige Nederlandse rechtstreeks geplaatst in het hoofdschema. Ze werd bij de loting voor de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaanse tiener Valerie Glozman.

Jesper de Jong

Jesper de Jong is de enige Nederlander in de kwalificaties bij het mannentoernooi die nog over is. Hij komt donderdagavond nog in actie.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zitten al in het hoofdtoernooi. Eerstgenoemde speelt tegen de Fransman Adrian Mannarino, terwijl Van de Zandschulp angstgegner Holger Rune treft.

