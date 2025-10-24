Tennisster Marta Kostyuk (23 jaar, WTA-26) heeft een paar uitspraken gedaan over haar collega's die voor veel ophef zorgen. De speelster uit Oekraïne reageert luchtig op de controverse. Erg luchtig zelfs.

In gesprek met Tennis365.com evalueerde Kostyuk hoe haar jaar tot nu toe is verlopen.

Ze zei: "Als ik naar Aryna Sabalenka en Iwa Swiatek kijk, dan zie ik dat ze veel groter zijn dan ik. Ik heb bepaalde vaardigheden op de baan, maar ze zijn langer dan me en veel sterker dan me. We hebben een andere biologische structuur. Sommige speelstersd hebben een hoger niveau qua testosteron."

Testosteron

Vooral die laatste opmerking schoot bij veel tennisfans in het verkeerde keelgat. Want het woord testosteron ligt gevoelig in de wereld van de vrouwensport. Testosteron is tenslotte het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon, dus een vrouw of atlete met hoge testosteronwaardes wordt gelijk verdacht gemaakt: hoe komt ze daaraan?

Tennis365 kwam na het artikel met een opvolgend stuk, waarin de citaten van Kostyuk nader worden uitgelegd. De site vindt het oneerlijk dat de suggestie is gewekt dat Kostyuk haar concurrenten Sabalenka en Swiatek ergens van beschuldigt. Het blijkt dat Kostyuk ook zei dat ze ervan overtuigd is dat de twee tennistoppers "niets innemen of consumeren" om hun testosterongehalte te manipuleren.

Bikinifoto's

Kostyuk lijkt verder niet zo zwaar te tillen aan de onrust rondom haar uitspraken. Ze post op Instagram een paar zonnige foto's waarop ze een blauwe bikini draagt. Ze schrijft: "Langzaam leven, zonneschijn en een hoop zaken om dankbaar voor te zijn." Er zijn ook andere kiekjes met andere badkleding, voedsel, sport en spel op het strand en palbomen.

Over haar lichaam zegt ze dit in het interview: "Mijn lichaam? Ik ben echt klein. Als ik naar foto's kijk als ik tennis speel, dan zie ik er zo enorm veel kleiner uit dan iedereen. Maar ja, ik kan niet ineens groter worden! Het hoort bij de sport. Het is eigenlijk een leuke uitdaging. Ik moet nadenken: wat kan ik doen om beter te spelen tegen die tennissters?"