Toptennisser Carlos Alcaraz heeft een groot risico gelopen, vlak voor de US Open. Dat vertelt Andy Roddick in zijn podcast. De oud-prof (42) is vol onbegrip over de opmerkelijke actie van de Spanjaard.

Volgens tennisicoon Roddick heeft Alcaraz een grote fout begaan. Dat gebeurde na zijn partij tegen nummer één van de wereld Jannik Sinner in de finale van de Cincinnati Open. De Italiaan moest bij een 5-0-achterstand opgeven omdat hij zich niet goed voelde.

Sinner had last van ziekteverschijnselen en dus had de 22-jarige Alcaraz afstand van hem moeten houden. "Het enige wat hij deze hele week fout heeft gedaan was zijn onderonsje met Sinner toen die zich niet lekker voelde", aldus Roddick in zijn podcast.

'Ga daar weg'

"Als ik zijn coach zou zijn, zou ik zeggen: ga daar weg! Ga niet naast hem staan. Vraag niet of hij oké is, ga niet met hem op de foto. Carlos, blijf bij hem uit de buurt als hij ziek is", zegt hij fel. Alcaraz ging echter wel met zijn tegenstander en de trofee op de foto na de finale en sloeg zelfs een arm om Sinner heen.

Hij schreef vervolgens ook nog een bericht naar de 24-jarige om hem een hart onder de riem te steken. "Het spijt me voor Jannik. Niemand wil winnen omdat zijn tegenstander opgeeft, helemaal in een finale als deze. Ik wens je een spoedig herstel."

Gemengd dubbeltoernooi

Sinner meldde zich ook af voor het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Hij zou deelnemen met Katerina Siniakova. Hierdoor loopt Sinner de kans mis op een lekker bedrag. Voor de winnaars is namelijk 885.700 euro te verdelen. Een aanzienlijk verschil met vorig jaar, toen het winnende duo slechts 175.000 euro kreeg. Deelname leverde zo'n 8500 euro op voor Sinner. Daar zal de Italiaan niet wakker van liggen.

Alcaraz is met zijn partner Emma Raducanu inmiddels ook al uitgeschakeld. De twee waren erg populair in aanloop naar het toernooi, maar verloren al in de eerste wedstrijd van Jack Draper en Jessica Pegula.

