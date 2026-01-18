De partij tussen Marta Kostyuk en Elsa Jacquemot op de eerste dag van de Australian Open groeide uit tot een duel dat alles had. In Melbourne werd het publiek getrakteerd op een slijtageslag vol spanning, waarin één pijnlijk moment uiteindelijk alles veranderde.

Vanaf de eerste paar games was duidelijk dat beide speelsters aan elkaar gewaagd waren. Kostyuk, als twintigste geplaatst, nam het initiatief en trok de eerste set naar zich toe via een tiebreak. Jacquemot bleef echter aanklampen, verdedigde taai en liet zien waarom zij steeds een speelster is waar rekening mee gehouden moet worden.

Ook in de tweede set leek Kostyuk de wedstrijd langzaam naar zich toe te trekken. De Oekraïense hield de druk hoog, pakte een break en kwam op een comfortabele voorsprong. Ze kreeg zelfs een matchpoint, maar juist op dat moment toonde Jacquemot haar veerkracht. De Française bleef rustig, speelde met lef en wist de set alsnog naar een tiebreak te slepen. Daarin hield ze het hoofd koel, waardoor een beslissende derde set onvermijdelijk werd.

Blessure gooit roet in het eten

In de derde set bleef het duel volledig in evenwicht. Games gingen over en weer en de spanning liep snel op. Bij een stand van 6-5, terwijl Kostyuk serveerde om in de wedstrijd te blijven, sloeg echter het noodlot toe. De Oekraïense ging door haar enkel en greep direct naar haar voet. Medische verzorging volgde op de baan en met een zwaar ingetapete enkel besloot Kostyuk, onder luid applaus van het publiek, de partij voort te zetten.

Ondanks de blessure toonde Kostyuk veerkracht en wist ze alsnog een tiebreak af te dwingen. Haar bewegingsvrijheid was echter zichtbaar beperkt. Jacquemot bleef kalm, nam in de tiebreak een vroege voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

Marta Kostyuk took a bad fall while serving to stay in the match against Jacquemot at the Australian Open.



Doesn’t look good at all.



She tried to walk but immediately winced in pain… she can’t put much weight on her ankle.



Hopefully she can continue. 🇺🇦❤️‍🩹 pic.twitter.com/8tXXIjB1W9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Vroegtijdige exit & historische partij

Na 3 uur en 31 minuten viel het doek: 6-7(4), 7-6(4), 7-6(7). De partij ging daarmee de geschiedenisboeken in als de eerste damesenkelwedstrijd op de Australian Open in het Open Era die volledig werd beslist via drie tiebreaks. Voor Jacquemot betekende het haar eerste overwinning ooit op een speelster uit de top 20.

Voor Kostyuk eindigde het toernooi abrupt, kort na een veelbelovende seizoensstart waarin ze de finale bereikte in Brisbane, waar ze haar meerdere moest erkennen in Aryna Sabalenka. Daarmee gold ze voor de Australian Open als een gevaarlijke outsider, maar doordat ze door haar enkel ging, kwam er al vroeg een einde aan haar toernooi.

