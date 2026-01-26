Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is er geen enkele meer over, maar er valt alsnog genoeg te genieten. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic. De Serviër heeft veel geluk, want hij mocht zonder te spelen naar de kwartfinales.

Jannik Sinner

Nu de Nederlanders uit het enkelspel liggen, kan de blik op de internationale die de kwartfinales proberen te halen. Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, Alexander Zverev en Learner Tien staan al bij de beste acht en krijgen maandagochtend gezelschap van de laatste drie namen. Titelverdediger Jannik Sinner moet met landgenoot Luciano Darderi af zien te rekenen en ook Italiaan Lorenzo Musetti komt in actie tegen Taylor Fritz. Ben Shelton hoopt de Amerikaanse eer ook levend te houden in zijn wedstrijd tegen de Noor Casper Ruud.

Madison Keys

Bij de vrouwen opent titelverdedigster Madison Keys de negende dag van de Australian Open met haar partij tegen landgenote Jessica Pegula. Daarna komt ook de Amerikaanse Amanda Anisimova de baan in Melbourne op. Zij wordt getraind door de Nederlandse coaches Rick Vleeshouwers en Rob Brandsma. Elena Rybakina en Iga Swiatek hopen de kwartfinales vervolgens vol te maken.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al zeventien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.