Russische tennisser verliest overwinning door obscene gebaren naar scheidsrechter

Svyatoslav Gulin leek op het M25 Sabadell ITF-toernooi in Spanje op weg naar een gemakkelijke overwinning, maar verloor zijn kans op de zege door een schokkend incident. Met de overwinning al bijna binnen handbereik maakte de 22-jarige Rus een fout die zijn wedstrijd abrupt beëindigde en zijn tegenstander een onverwachte doorgang naar de tweede ronde bezorgde.

Gulin, momenteel nummer 405 van de wereld, had de eerste set gewonnen met 7-5 en de tweede set verloren met 3-6. In de derde set leek hij alles onder controle te hebben, toen hij op 4-0 voorsprong kwam nadat zijn tegenstander, Alejo Sanchez Quilez, een bal ver uit sloeg. Het leek een formaliteit voor Gulin om zijn 14e overwinning in 15 wedstrijden binnen te halen, maar in plaats van het punt rustig te vieren, maakte hij een grote fout.

Obscene gebaren kosten Gulin de overwinning

In plaats van het punt rustig te vieren, richtte Gulin zich direct tot de scheidsrechter en schreeuwde iets in het Spaans, terwijl hij naar zijn geslachtsdeel wees. Dit vreemde gebaar van frustratie, met de overwinning in het vizier, zorgde voor een onmiddellijke reactie van de scheidsrechter. Gulin liep richting de achterlijn, maar draaide zich opnieuw om en herhaalde het gebaar richting de scheidsrechter.

Het incident leidde tot een conflict op de baan, waarbij Sanchez Quilez naar de scheidsrechtersstoel liep om het voorval te melden. Gulin volgde hem, maar werd kort daarna gediskwalificeerd door de scheidsrechter. De diskwalificatie betekende dat de Russische speler zijn kans op de overwinning verloor, terwijl de Spanjaard Sanchez Quilez automatisch doorging naar de tweede ronde.

Svyatoslav Gulin got defaulted for making these gestures and swearing at the umpire while being up 4-0 in set 3 vs Alejo

Sanchez Quilez.



Tegenstander profiteert van wangedrag Gulin

Door de diskwalificatie van Gulin plaatste Alejo Sanchez Quilez zich voor de volgende ronde, waar hij het zal opnemen tegen de Dominicaan Nick Hardt (24, ATP-459) of de Spanjaard Alejandro Juan Mano (20, ATP-1331). In maart won Gulin nog twee ITF-toernooien in Antalya, maar zijn optreden in Sabadell was van korte duur.