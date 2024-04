Relletje rondom Arantxa Rus en Oranje nadat ze opeens afzegt: 'Voelen ons door haar in de steek gelaten'

Arantxa Rus heeft zich niet populair gemaakt bij haar landgenoten. De Nederlandse tennisster meldde zich op het laatste af voor de komende duels van Oranje in de Billie Jean King Cup, die volgende week worden gespeeld. De Nederlandse teamcaptain baalt enorm van Rus.

De nummer 54 van de wereldranglijst zou namelijk gewoon meedoen bij Nederland. Vlak voordat de ploeg vertrekt naar Portugal, heeft Rus toch besloten om voor een toernooi in Spanje te kiezen.

Berichtje via WhatsApp

"Dinsdagavond kreeg ik op WhatsApp een berichtje van Aranxta", vertelt teamcaptain Elise Tamaëla. Daarin schreef Rus dat ze koos voor een individueel toernooi. "Er stond in dat ze het lullig vindt voor het team, maar dat ze voor zichzelf moet kiezen."

Team voelt zich in de steek gelaten

Tamaëla baalt enorm van de keuze van Rus. "Dat is gewoon heel slecht nieuws. Je voelt je als team gewoon een beetje in de steek gelaten. Iedereen is verbaasd."

Niet de eerste keer voor Rus

Het is niet voor het eerst dat Rus besluit om niet mee te doen aan de Billie Jean King Cup. Vorig jaar liet ze de duels ook schieten, maar toen was Tamaëla al veel eerder op de hoogte van haar besluit.

Suzan Lamens, Anouk Koevermans en Demi Schuurs zijn namens Nederland wel van de partij. Eva Vedder is opgeroepen als vervanger van Rus.

Nederland strijdt in de Billie Jean King Cup om promotie naar de play-offs van de wereldgroep. Samen met Bulgarije, Denemarken, Griekenland, Hongarije, Letland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Servië, Zweden en Turkije in groep 1 in de zogeheten Europees-Afrikaanse zone.

De loting vindt zondag plaats. De landen worden verdeeld in drie groepen van vier landen. Volgende week worden de poulewedstrijden van maandag tot en met zaterdag gespeeld.