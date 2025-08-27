Iga Swiatek begon haar US Open met een recordzege, maar na afloop stond niet haar spel, maar Taylor Swift centraal. De Poolse nummer één van de wereld is een trotse Swiftie en reageerde uitgebreid op de verloving van haar idool met NFL-ster Travis Kelce.

Swiatek begon haar US Open-campagne met een vlotte overwinning: ze rekende in amper een uur af met de Colombiaanse Emiliana Arango via 6-1, 6-2. Ze sloeg 26 winners en liet nauwelijks steken vallen, waarmee ze haar indrukwekkende reeks in openingsrondes nog verder verlengde. Inmiddels staat de teller op 65 zeges op rij in de eerste ronde, een record in het moderne proftennis.

Swiatek spreekt openhartig over idool Taylor Swift

Toch ging het na afloop vooral over Swift. Het nieuws dat de zangeres ten huwelijk was gevraagd door NFL-ster Kelce bereikte Swiatek via haar team, dat haar de Instagram-post liet zien. "Mijn team liet het me op Instagram zien. Ik ben gewoon blij voor haar, want ze verdient het beste", zei Swiatek. Toen de perszaal daarop begon te lachen, reageerde ze verbaasd: "Wat? Wat lach je?"

Daarna ging de nummer twee van de wereld dieper in op haar bewondering voor Swift. Al sinds 2014 noemt Swiatek zich een echte Swiftie. "Haar liedjes hebben me geholpen om me minder alleen te voelen en zelfs om mijn Engels te verbeteren", klinkt ze lovend. "Natuurlijk heeft ze al veel vriendjes gehad, dus dat weten we allemaal. Maar ik hoop dat dit degene is die blijft. Travis lijkt een geweldige kerel en je ziet dat ze supergelukkig is."

Iga Swiatek is in support of this Love Story 💍🧡



Congratulations to Taylor and Travis!#usopen pic.twitter.com/KPSnpQbAOv — TENNIS (@Tennis) August 26, 2025

Swiatek in spanning voor nieuw Swift-album

De viervoudig grandslamkampioene gaf toe vooral reikhalzend uit te kijken naar Swifts nieuwe plaat 'The Life Of A Showgirl', die in oktober verschijnt. "Ze zei dat er maar twaalf nummers op zouden staan. Meisje… dat geloof ik niet. Ik verwacht stiekem een dertiende track", zinspeelde ze op haar nieuwe album.

Lamens volgende horde voor Poolse topfavoriete

Swiatek arriveerde al met een goed gevoel in New York. Een week eerder pakte ze in Cincinnati de titel door Jasmine Paolini in de finale te verslaan: 7-5, 6-4. Daarmee liet de 24-jarige nummer twee van de wereld zien dat ze opnieuw kandidaat is voor de eindzege op de US Open, een toernooi dat ze in 2022 al won. In totaal staat haar teller inmiddels op zes grandslamtitels, waarvan vier op Roland Garros en één op Wimbledon.

In de tweede ronde van de US Open treft ze de Nederlandse Suzan Lamens. Swiatek is daarin de torenhoge favoriet, maar weet dat ze haar vorm moet blijven etaleren. Haar vizier staat al gericht op de jacht naar de titel en het mogelijke treffen met grote concurrente Aryna Sabalenka.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.