Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa zijn weer een stel: Griekse tennisser legt uit wat er misging

Tennissers Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas gingen begin mei uit elkaar. Nog voordat die maand over is, hebben ze hun love game hervat. De Spaanse en Griekse toppers gaan weer vrolijk door met elkaar.

Badosa (26), die in april 2022 piekte op plek twee van de WTA-ranking, schreef bij de breuk dit op Instagram: "Na diep nadenken en veel mooie herinneringen hebben we besloten als vrienden uit elkaar te gaan. We gaan ons eigen weg, met heel veel respect voor elkaar. Wij vragen jullie om onze privacy in deze tijd te respecteren."

Mixed double

Als het uit elkaar gaan een soort relatietest was, dan was de uitkomt daarvan al snel duidelijk. De tennissende lovers misten elkaar kennelijk zo enorm, dat ze al na een week of twee elkaar opzochten. De roddelpers had ze namelijk midden mei alweer samen gespot, hand in hand slenterend door Monaco. Weer twee weken later maken ze officieel bekend dat alle eventuele scheurtjes zijn gelijmd. Ze gaan weer verder met hun mixed double.

Speciale band

Tsitsipas zegt dat hij degene was die de relatie verbrak. Maar, aldus Tennis.com, hij besefte dat hij een speciale band had met Badosa en dat eigenlijk de tijd nog niet was gekomen om die door te knippen. "Niemand heeft iets fout gedaan", legde hij uit. "Ik maakte een zware tijd mee. Ik voelde de druk van het leven als tennisser. Het leek wel alsof ik een berg moest beklimmen door dat te combineren met de relatie. Ik besloot een pauze in te lasten."

Privé

Toen Badosa hem vroeg of hij toch nog een keer af wilde spreken, hapte hij gretig toe. "Ze hoort bij mij en we begrijpen elkaar. Ze maakt alles wat ik doe waardevoller. Ik wil dat ze bij mij blijft. We zijn weer bij elkaar en het gaat prima." Badosa voegde toe: "Een van de dingen die ons niet zo bevielen, of althans mij niet, is dat onze relatie publiek bezit werd. We willen nu wat meer op onszelf zijn."

Tsitsidosa

Tsitsipas is dit seizoen in vorm, met de eindzege in Monte Carlo en een finaleplek op het toernooi van Barcelona. Dankzij deze resultaten keerde hij terug in de top tien van de wereldranglijst. Badosa, de nummer 101 van de wereld, won dit jaar nog geen titel. Ze kampte de laatste tijd met blessures.