Geblesseerde Paula Badosa valt hartsvriendin Aryna Sabalenka huilend in de armen: 'Ik hou van haar'

Een drama voor tennisster Paula Badosa. De Spaanse liep woensdagavond tijdens een toernooi in Stuttgart een blessure op in het duel met haar goede vriendin Aryna Sabalenka. Badosa viel haar huilend in de armen.

Sabalenka en Badosa waren aan een ware kraker bezig in Stuttgart toen het fout ging. Bij een stand van 3-3 in de derde set moest de Spaanse, die ooit tweede stond op de wereldranglijst, opgeven vanwege een blessure aan haar linkerbeen. Badosa worstelt de laatste jaren veel met blessures en dus zal dat ook meteen door haar hoofd hebben gespookt.

Badosa en Sabalenka omhelsden elkaar aan het net en de Spaanse viel haar goede vriendin in de armen. Daar liet ze de tranen de vrije loop. Sabalenka liet na afloop weten dat ze meeleeft met Badosa: "Ik hou van haar en dit voelt zo slecht. Ze voelt zich nit goed en ik moest letterlijk huilen"

Opnieuw een emotioneel duel

De twee speelsters zijn naast de baan goede vriendinnen van elkaar. Ze speelden eerder dit jaar al een heel emotioneel duel tegen elkaar. In Miami namen de twee het tegen elkaar op na de tragische dood van oud-ijshockeyer Konstantin Koltsov, de ex-vriend van Sabalenka. Toen was nog niet bekend dat de twee hun relatie hadden verbroken. Sabalenka en Badosa speelden in dat duel allebei in het zwart.

Aryna Sabalenka en Paula Badosa ©Getty Images

Australian Open

Sabalenka was het tennisjaar goed begonnen door in januari de Australian Open te winnen. Ze prolongeerde daar haar titel en pakte daarmee ook haar tweede grandslamtitel. De Belarussische staat momenteel op de tweede plaats van de wereldranglijst achter de Poolse Iga Swiatek, maar was vorig jaar al enkele weken de nummer een van de wereld.